Implementujte SnapOtter jedním kliknutím.
Sada pro zpracování obrázků s vlastním hostováním s více než 55 nástroji, lokálními funkcemi AI a dávkovými procesy — obrázky nikdy neopustí váš server.
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Co všechno můžete s produktem SnapOtter vytvořit
SnapOtter je platforma pro manipulaci s obrázky s vlastním hostingem, která kombinuje komplexní sadu nástrojů pro úpravy — změna velikosti, ořez, komprese, konverze, vodoznak a další — s lokálními funkcemi AI, včetně odstranění pozadí, zvětšení obrázků, OCR a obnovy fotografií. Veškeré zpracování probíhá na vašem vlastním serveru pomocí CPU nebo GPU, takže původní soubory a výsledky nikdy neprocházejí externími službami.
Díky podpoře více než 55 vstupních formátů, včetně 23 formátů RAW z fotoaparátů a 14 výstupních formátů, SnapOtter zvládá vše od rychlých úprav jednotlivých obrázků až po komplexní dávkové pracovní postupy vytvořené pomocí jeho vizuálního nástroje pro tvorbu pipeline. REST API s interaktivní dokumentací Swagger usnadňuje integraci zpracování obrázků do jakékoli aplikace nebo automatizace.
Hlavní funkce SnapOtter
Podpora 55+ formátů
Zpracovává JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 formátů RAW fotoaparátů a další – převádí mezi libovolnými podporovanými formáty jedinou operací.
Lokální AI zpracování
Odstranění pozadí, zvětšení rozlišení obrázků, OCR, vylepšení obličeje a obnova fotografií běží zcela na CPU nebo GPU vašeho VPS — žádná externí volání API ani sdílení dat.
Tvůrce vizuální pipeline
Zřetězte více operací s obrázky do opakovaně použitelných pipeline pro dávkové zpracování, takže se opakované pracovní postupy spouštějí automaticky bez ručních kroků pokaždé.
REST API s dokumentací
Každý nástroj je dostupný prostřednictvím zdokumentovaného REST API s interaktivním Swagger UI na adrese /api/docs, což usnadňuje integraci zpracování obrazu do aplikací a skriptů.
Dávkové zpracování
Nahrajte a transformujte celé složky obrázků v jedné úloze a aplikujte stejné operace na stovky souborů současně.
Proč provozovat SnapOtter u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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