Nasaďte Icinga 2 jedním kliknutím.
Open-source monitorovací platforma pro hostitele, služby a metriky s výkonným DSL a REST API.
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Co všechno můžete s produktem Icinga 2 vytvořit
Icinga 2 je moderní nástupce Nagiosu, přepsaný v C++ pro vyšší výkon a postavený na výkonném konfiguračním DSL, nativním REST API a modulárních funkcích. Kontroluje dostupnost hostitelů, služeb, síťových zařízení a aplikací, počítá přechody stavů a prostoje a spouští upozornění, když se něco pokazí – to vše podpořeno tisíci stávajících pluginů kompatibilních s Nagios.
Tato šablona sdružuje Icinga 2 s Icinga DB, synchronizačním démonem s podporou Redis, a Icinga Web 2, takže získáte kompletní monitorovací stack s moderním dashboardem ihned po vybalení. Vlastní hosting na vašem vlastním VPS udržuje každé upozornění, metriku a inventář hostitelů na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez cen za hostitele nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce Icinga 2
Kompatibilní s Nagios pluginem
Znovu používá celý ekosystém pluginů Nagios, takže stávající kontrolní skripty pro HTTP, SMTP, disk, CPU, databáze a certifikáty fungují beze změn.
Moderní webový dashboard
Icinga Web 2 s modulem Icinga DB obsahuje rychlé UI pro seznamy, filtry a detaily s tmavým režimem, hromadným potvrzováním a modálním plánováním odstávek.
Výkonný konfigurační DSL
Pravidla, šablony a skupiny hostitelů umožňují definovat monitorování pro stovky hostitelů v několika řádcích namísto opakování bloků pro jednotlivé hostitele.
REST API a události
Plné REST API pro hostitele, služby, výpadky, komentáře a potvrzení umožňuje automatizaci, řídicí panely a integrace ChatOps.
Icinga DB streamovaná synchronizace
Synchronizační démon využívající Redis přenáší každý výsledek kontroly a změnu stavu do MariaDB, takže webové uživatelské rozhraní vždy odráží aktuální stav s minimálním zpožděním.
Distribuované monitorování
Hlavní kontejner může později přijímat satelitní a agentní zóny, což vám umožní škálovat do více datových center ze stejného konfiguračního stromu.
Proč provozovat Icinga 2 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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