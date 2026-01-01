Sleva až 69 % na Icinga 2

Nasaďte Icinga 2 jedním kliknutím.

Open-source monitorovací platforma pro hostitele, služby a metriky s výkonným DSL a REST API.

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Nasaďte Icinga 2 jedním kliknutím.

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139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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197,99/měs.
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Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
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278,99/měs.
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Icinga 2 vytvořit

Icinga 2 je moderní nástupce Nagiosu, přepsaný v C++ pro vyšší výkon a postavený na výkonném konfiguračním DSL, nativním REST API a modulárních funkcích. Kontroluje dostupnost hostitelů, služeb, síťových zařízení a aplikací, počítá přechody stavů a prostoje a spouští upozornění, když se něco pokazí – to vše podpořeno tisíci stávajících pluginů kompatibilních s Nagios.

Tato šablona sdružuje Icinga 2 s Icinga DB, synchronizačním démonem s podporou Redis, a Icinga Web 2, takže získáte kompletní monitorovací stack s moderním dashboardem ihned po vybalení. Vlastní hosting na vašem vlastním VPS udržuje každé upozornění, metriku a inventář hostitelů na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez cen za hostitele nebo závislosti na dodavateli.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Icinga 2

Kompatibilní s Nagios pluginem

Znovu používá celý ekosystém pluginů Nagios, takže stávající kontrolní skripty pro HTTP, SMTP, disk, CPU, databáze a certifikáty fungují beze změn.

Moderní webový dashboard

Icinga Web 2 s modulem Icinga DB obsahuje rychlé UI pro seznamy, filtry a detaily s tmavým režimem, hromadným potvrzováním a modálním plánováním odstávek.

Výkonný konfigurační DSL

Pravidla, šablony a skupiny hostitelů umožňují definovat monitorování pro stovky hostitelů v několika řádcích namísto opakování bloků pro jednotlivé hostitele.

REST API a události

Plné REST API pro hostitele, služby, výpadky, komentáře a potvrzení umožňuje automatizaci, řídicí panely a integrace ChatOps.

Icinga DB streamovaná synchronizace

Synchronizační démon využívající Redis přenáší každý výsledek kontroly a změnu stavu do MariaDB, takže webové uživatelské rozhraní vždy odráží aktuální stav s minimálním zpožděním.

Distribuované monitorování

Hlavní kontejner může později přijímat satelitní a agentní zóny, což vám umožní škálovat do více datových center ze stejného konfiguračního stromu.

Proč provozovat Icinga 2 u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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