Nasaďte Kaneo s instalací jedním kliknutím.
Open-source nástroj pro správu projektů navržený pro jednoduchost, s Kanban nástěnkami, sledováním úkolů a integrací s GitHubem.
Vyberte si VPS balíček pro Kaneo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kaneo vytvořit
Kaneo je samoobslužná aplikace pro řízení projektů, která se zaměřuje na poskytování toho, co týmy potřebují, bez zbytečné složitosti. Práci organizuje prostřednictvím projektů, úkolů a kanbanových tabulí, s kolaborací v reálném čase přes připojení WebSocket, takže členové týmu vidí aktualizace bez nutnosti obnovení stránky.
Na rozdíl od podnikových nástrojů pro řízení projektů, které přidávají vrstvy zřídka používaných funkcí, je Kaneo postaveno na minimalistickém rozhraní. Integruje se s úložišti GitHub pro propojení změn kódu s projektovými úkoly a podporuje GitHub OAuth, takže se týmy mohou ověřovat pomocí stávajících vývojářských účtů. Všechna projektová data jsou uložena v databázi PostgreSQL na vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Kaneo
Kanban nástěnky úkolů
Vizualizujte si práci na projektu jako pohyblivé karty úkolů napříč sloupci pracovního postupu, což celému týmu poskytuje sdílený přehled o tom, co je rozpracováno a co je hotovo.
Integrace GitHub
Připojte repozitáře GitHub k projektům a synchronizujte aktivitu kódu přímo do časové osy projektu, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Spolupráce v reálném čase
WebSocketová připojení okamžitě odesílají aktualizace nástěnky všem aktivním členům týmu, takže nástěnka vždy odráží aktuální stav bez ručního obnovování.
Přihlášení přes GitHub OAuth
Členové týmu se přihlašují pomocí svých stávajících účtů GitHub, čímž odpadá nutnost spravovat samostatnou sadu přihlašovacích údajů pro projektový nástroj.
Minimalistický design
Kaneo dodává pouze funkce, které týmy skutečně používají – projekty, úkoly a nástěnky – a to bez složité konfigurace, typické pro alternativy podnikové třídy.
Proč provozovat Kaneo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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