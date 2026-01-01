Nasaďte Homarr jedním kliknutím.
Moderní, přizpůsobitelný dashboard serveru pro organizaci a monitorování všech vašich služeb s vlastním hostingem na jednom místě.
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Co všechno můžete s produktem Homarr vytvořit
Homarr je elegantní open-source dashboard navržený tak, aby vám poskytl jednotné rozhraní pro všechny vaše self-hosted aplikace. Namísto ukládání desítek URL služeb do záložek, Homarr je prezentuje jako uspořádané dlaždice s indikátory stavu v reálném čase, vyhledáváním a rychlými akcemi — vše z jedné stránky.
Nasazení Homarru na vašem vlastním VPS znamená, že váš dashboard zůstane soukromý, načítá se okamžitě v lokální síti a může se přímo integrovat s Dockerem, aby automaticky detekoval běžící kontejnery a zobrazoval jejich stav v reálném čase.
Hlavní funkce Homarr
Servisní organizace
Seskupte aplikace do vlastních nástěnek a kategorií, aby každá služba byla na jedno kliknutí.
Integrace Dockeru
Automaticky detekovat spuštěné kontejnery a zobrazit jejich stav, kondici a využití zdrojů bez ruční konfigurace.
Sledování stavu
Pingovat služby v pravidelných intervalech a zobrazovat živé indikátory stavu přímo na každé dlaždici.
Přizpůsobitelné rozložení
Editor mřížky s přetahováním vám umožňuje měnit velikost, pořadí a vzhled dlaždic tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
Vyhledávání a záložky
Okamžité vyhledávání napříč všemi nakonfigurovanými službami a webem, s klávesovými zkratkami pro pokročilé uživatele.
Víceuživatelská podpora
Vytvořte samostatné účty s oprávněními založenými na rolích, aby každý člen týmu viděl jen to, co potřebuje.
Proč provozovat Homarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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