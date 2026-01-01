Implementujte Open Agent jedním kliknutím.
Samohostovaná platforma AI asistenta s orchestrací LLM, znalostními bázemi RAG, smyčkami agentů a integracemi nástrojů MCP.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Open Agent vytvořit
Open Agent je samoobslužná platforma pro AI agenty připravená k produkčnímu nasazení, která propojuje velké jazykové modely s vašimi daty a nástroji. Podporuje více než 28 poskytovatelů modelů prostřednictvím jednotného rozhraní a mění dokumenty, wiki a databáze v prohledávatelné znalostní báze RAG, které poskytují vašim agentům přesný kontext.
Nasazením Open Agent na vašem vlastním VPS udržíte citlivé konverzace a firemní dokumenty mimo infrastrukturu třetích stran. Řízení přístupu na základě rolí, integrace SSO a víceuživatelské pracovní prostory činí platformu vhodnou pro týmy a podniky, které potřebují správu, aniž by obětovaly flexibilitu.
Hlavní funkce Open Agent
Podpora LLM od více poskytovatelů
Připojte se k 28+ poskytovatelům modelů včetně OpenAI, DeepSeek a lokálních modelů prostřednictvím standardizované abstraktní vrstvy.
Integrovaný RAG pipeline
Načtěte soubory PDF, wiki a dokumenty do sémantických vektorových úložišť, aby agenti automaticky získávali přesný, podložený kontext.
Integrace nástrojů MCP
Rozšiřte možnosti agenta pomocí serverů protokolu Model Context, které se připojují k externím API, databázím a automatizačním nástrojům.
Podnikové řízení přístupu
Spravujte uživatele s oprávněními založenými na rolích, jednotným přihlášením (SSO) přes OIDC, OAuth2, LDAP a SAML a izolovanými víceuživatelskými pracovními prostory.
Orchestrace smyčky agenta
Definujte vícekrokové pracovní postupy agentů se smyčkami volání nástrojů, logikou opakování a auditním protokolováním pro spolehlivost na produkční úrovni.
Proč provozovat Open Agent u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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