Implementujte QloApps jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu hotelu a rezervací se systémem pro správu ubytovacích zařízení, rezervačním modulem a webovými stránkami hotelu.
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Co všechno můžete s produktem QloApps vytvořit
QloApps je bezplatná, open-source platforma pro hotelový obchod, která v jediné instalaci kombinuje systém pro správu nemovitostí, přímý rezervační systém a hotelový web pro zákazníky. Hoteliéři mohou spravovat dostupnost pokojů, ceny, daně a rezervace z jednoho ovládacího panelu, zatímco přijímají rezervace přímo na svém vlastním webu, aniž by platili provize portálům třetích stran.
Vlastní hosting QloApps na vašem VPS udržuje data hostů, platební záznamy a historii rezervací pod vaší plnou kontrolou, odstraňuje poplatky za rezervaci, které jsou běžné u hostovaných rezervačních služeb, a umožňuje vám přizpůsobit rezervační proces, téma a back-office tak, aby odpovídaly tomu, jak vaše nemovitost skutečně funguje.
Hlavní funkce QloApps
Přímý rezervační systém
Přijímejte rezervace přímo na vašem hotelovém webu s dostupností v reálném čase, cenovými plány a okamžitými potvrzeními – bez provize pro portály třetích stran.
Správa nemovitostí
Spravujte pokoje, typy pokojů, cenové plány, sezónní ceny, daně a inventář z jednoho back office vytvořeného na míru skutečným hotelovým procesům.
Vícehotelová podpora
Spravujte několik nemovitostí z jedné instalace s pokoji pro jednotlivé hotely, sazbami, oprávněními zaměstnanců a konsolidovaným reportováním napříč skupinou.
Integrovaná webová stránka hotelu
Spusťte zákaznický hotelový web s nabídkou pokojů, galerií, recenzemi a kontaktními stránkami ihned k dispozici — bez nutnosti spravovat samostatný CMS.
Moduly a doplňky
Rozšiřte rezervační procesy o platební brány, správce kanálů a marketingové moduly z tržiště QloApps bez úpravy základního kódu.
Více jazyků a měn
Obsluhujte mezinárodní hosty s nativní vícejazyčnou podporou a podporou více měn, konfigurovatelnou pro každý trh z administrátorského panelu.
Proč provozovat QloApps u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.