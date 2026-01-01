Nasaďte Halo jedním kliknutím.
Moderní open-source CMS pro tvorbu blogů, webů a obsahových webů s tržištěm pluginů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Halo vytvořit
Halo je plně open-source, moderní systém pro správu obsahu postavený na Spring Boot a reaktivním PostgreSQL. Nabízí bohaté tržiště pluginů a šablon, editor založený na blocích, publikování obsahu více typů a čistou administrační konzoli — díky čemuž je vhodný pro vše od osobních blogů po firemní webové stránky.
S více než 39 000 hvězdičkami na GitHubu a aktivním vývojem je Halo jednou z nejrozšířenějších platforem CMS s vlastním hostingem. Vlastní hosting na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad vaším obsahem, žádné poplatky za příspěvek a flexibilitu rozšíření platformy pomocí pluginů, aniž byste byli omezeni úrovní předplatného.
Hlavní funkce Halo
Tržiště pluginů
Rozšiřte Halo pomocí komunitních pluginů pro SEO, komentáře, vyhledávání, sdílení na sociálních sítích a další – instalované přímo z administrační konzole.
Systém témat
Změňte nebo přizpůsobte vzhled svého webu pomocí plnohodnotného šablonového systému a aktivního komunitního tržiště šablon.
Blokový editor
Vytvářejte bohatý obsah s moderním blokovým editorem podporujícím obrázky, vložené prvky, bloky kódu a vlastní rozvržení, aniž byste se dotkli HTML.
Více typů obsahu
Publikujte příspěvky, stránky a momenty (mikroblogy) z jediné platformy, pokrývající potřeby dlouhého i krátkého obsahu.
REST a GraphQL API
Zpřístupněte svůj obsah prostřednictvím vestavěných API pro podporu bezhlavých nasazení, mobilních aplikací nebo integrací třetích stran.
Proč provozovat Halo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.