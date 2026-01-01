Implementujte Casdoor jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu identit a přístupu s OAuth 2.0, OIDC a SAML pro centralizované jednotné přihlášení.
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Co všechno můžete s produktem Casdoor vytvořit
Casdoor je open-source platforma pro správu identit a přístupu (IAM), která funguje jako centralizovaný autentizační server pro vaše aplikace. Díky podpoře OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML a LDAP ihned po vybalení umožňuje jakékoli aplikaci delegovat přihlášení uživatelů na jedinou důvěryhodnou službu – čímž eliminuje přihlašovací systémy pro každou aplikaci a poskytuje uživatelům jednu sadu přihlašovacích údajů napříč celou vaší infrastrukturou.
Samohosting Casdooru udržuje přihlašovací údaje a data relací vašich uživatelů plně pod vaší kontrolou, bez cen za uživatele a bez závislosti na dodavateli. Vestavěné vícefaktorové ověřování, integrace sociálního přihlášení a detailní oprávnění prostřednictvím Casbinu z něj činí kompletní platformu pro správu identit pro týmy jakékoli velikosti.
Hlavní funkce Casdoor
Univerzální protokoly SSO
Díky podpoře OAuth 2.0, OpenID Connect a SAML může Casdoor fungovat jako poskytovatel identity pro prakticky jakoukoli aplikaci ihned po vybalení.
Vícefaktorové ověřování
Vynucujte TOTP, hardwarové klíče WebAuthn, SMS kódy nebo Face ID napříč všemi připojenými aplikacemi s politikami MFA pro jednotlivé aplikace.
Poskytovatelé sociálního přihlášení
Vestavěné konektory pro GitHub, Google, Microsoft a desítky dalších poskytovatelů umožňují uživatelům přihlásit se s existujícími účty.
Granulární řízení přístupu
Zásady ACL, RBAC a ABAC, založené na Casbinu, přesně řídí, kteří uživatelé a role mají přístup ke kterým zdrojům napříč vaším stackem.
Podpora více organizací
Spravujte více izolovaných organizací s oddělenými skupinami uživatelů, aplikacemi a zásadami z jedné instance Casdoor.
Proč provozovat Casdoor u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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