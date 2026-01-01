Implementujte Kotaemon jedním kliknutím.
Open-source chatbot pro otázky a odpovědi k dokumentům, který vám umožní chatovat s vašimi soubory pomocí libovolného poskytovatele LLM.
Vyberte si VPS balíček pro Kotaemon
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kotaemon vytvořit
Kotaemon je čistý, přizpůsobitelný nástroj pro otázky a odpovědi z dokumentů založený na RAG, který se připojuje k vámi zvolenému LLM — od OpenAI a Azure po vlastní instanci Ollama. Nahrajte soubory PDF, dokumenty Word, tabulky a obrázky, poté pokládejte otázky a získejte odpovědi podložené přesnými citacemi z původního materiálu.
Na rozdíl od cloudových služeb AI pro dokumenty, vlastní hostování Kotaemonu udržuje vaše soubory soukromé na vašem vlastním VPS. Varianta s plným obrazem v této šabloně přidává Tesseract OCR, parsování formátů LibreOffice a zpracování multimodálních dokumentů, díky čemuž je vhodná pro naskenované soubory PDF, soubory Office a dokumenty s velkým množstvím obrázků.
Hlavní funkce Kotaemon
Podpora více LLM
Připojte se k OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral nebo k jakémukoli lokálnímu modelu hostovanému na Ollama, aniž byste migrovali své dokumenty nebo historii chatu.
Odpovědi podložené citacemi
Každá odpověď odkazuje na přesné pasáže ve vašich zdrojových dokumentech, abyste si mohli ověřit tvrzení a přímo dohledat informace.
OCR a parsování Office
Tesseract OCR, LibreOffice a ffmpeg jsou součástí balíčku pro nativní zpracování naskenovaných souborů PDF, souborů Word a PowerPoint a dokumentů na bázi obrázků.
Vyhledávání GraphRAG
Volitelné backendy GraphRAG a LightRAG zlepšují přesnost vyhledávání pro velké nebo hustě křížově odkazované sady dokumentů.
Víceuživatelský přístup
Vestavěná správa uživatelů umožňuje členům týmu udržovat si soukromé sbírky dokumentů pod jedním sdíleným nasazením.
Proč provozovat Kotaemon u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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