Sleva až 69 % na Mastodon

Implementujte Mastodon jedním kliknutím.

Samoobslužná, federovaná mikroblogovací platforma, která se připojuje ke globální síti nezávisle vlastněných serverů.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Mastodon jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro Mastodon

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Mastodon vytvořit

Mastodon je přední open-source federativní sociální síť — největší projekt ve fediverzu ActivityPub, s tisíci nezávisle provozovaných instancí a desítkami milionů uživatelů po celém světě. Vypadá a působí jako známá mikroblogovací platforma, ale každý server je vlastněn, moderován a provozován někým jiným, a uživatelé na jakémkoli serveru mohou sledovat a komunikovat s uživateli na jakémkoli jiném serveru.

Provozování vlastní instance Mastodonu na VPS vám dává trvalý domov ve fediverzu — takový, který plně ovládáte. Vy nastavujete pravidla, vybíráte, kdo se může zaregistrovat, rozhodujete, kdo s kým federuje, a vlastníte data, bez reklamy, bez algoritmického časové osy a bez platformy třetí strany, která by mohla zítra změnit podmínky.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Mastodon

Federace ActivityPub

Podporuje standard W3C ActivityPub, takže vaše instance spolupracuje s každým dalším serverem Mastodon, Pleroma, Misskey a širším fediversem.

Chronologická časová osa

Příspěvky se zobrazují v pořadí, v jakém byly odeslány – žádné algoritmické řazení, žádné doporučené reklamy, žádný přeskupený kanál soutěžící o zapojení.

Serverová moderace

Vlastníkem definovaná pravidla komunity, upozornění na obsah a blokace na úrovni instance vám umožňují budovat komunitu s tónem, jaký si přejete.

Pokročilý editor příspěvků

Až 500 znaků na příspěvek (konfigurovatelné), ankety, přílohy médií, upozornění na obsah, alternativní text a přizpůsobitelná viditelnost pro každý příspěvek.

Otevřené API a klienti

Vyspělá REST a streamovací API pohánějí široký ekosystém mobilních a desktopových klientů, včetně oficiálních aplikací Mastodon pro iOS a Android.

Proč provozovat Mastodon u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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