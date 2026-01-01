Implementujte Mastodon jedním kliknutím.
Samoobslužná, federovaná mikroblogovací platforma, která se připojuje ke globální síti nezávisle vlastněných serverů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Mastodon vytvořit
Mastodon je přední open-source federativní sociální síť — největší projekt ve fediverzu ActivityPub, s tisíci nezávisle provozovaných instancí a desítkami milionů uživatelů po celém světě. Vypadá a působí jako známá mikroblogovací platforma, ale každý server je vlastněn, moderován a provozován někým jiným, a uživatelé na jakémkoli serveru mohou sledovat a komunikovat s uživateli na jakémkoli jiném serveru.
Provozování vlastní instance Mastodonu na VPS vám dává trvalý domov ve fediverzu — takový, který plně ovládáte. Vy nastavujete pravidla, vybíráte, kdo se může zaregistrovat, rozhodujete, kdo s kým federuje, a vlastníte data, bez reklamy, bez algoritmického časové osy a bez platformy třetí strany, která by mohla zítra změnit podmínky.
Hlavní funkce Mastodon
Federace ActivityPub
Podporuje standard W3C ActivityPub, takže vaše instance spolupracuje s každým dalším serverem Mastodon, Pleroma, Misskey a širším fediversem.
Chronologická časová osa
Příspěvky se zobrazují v pořadí, v jakém byly odeslány – žádné algoritmické řazení, žádné doporučené reklamy, žádný přeskupený kanál soutěžící o zapojení.
Serverová moderace
Vlastníkem definovaná pravidla komunity, upozornění na obsah a blokace na úrovni instance vám umožňují budovat komunitu s tónem, jaký si přejete.
Pokročilý editor příspěvků
Až 500 znaků na příspěvek (konfigurovatelné), ankety, přílohy médií, upozornění na obsah, alternativní text a přizpůsobitelná viditelnost pro každý příspěvek.
Otevřené API a klienti
Vyspělá REST a streamovací API pohánějí široký ekosystém mobilních a desktopových klientů, včetně oficiálních aplikací Mastodon pro iOS a Android.
Proč provozovat Mastodon u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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