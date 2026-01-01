Sleva až 69 % na Erugo

Implementujte Erugo jedním kliknutím.

Platforma pro sdílení souborů s vlastním hostingem, s uživatelsky přívětivými sdílecími odkazy, ochranou heslem, nastavením expirace a vlastním brandingem.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Erugo jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro Erugo

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Erugo vytvořit

Erugo je samoobslužná platforma pro sdílení souborů postavená na Laravelu a Vue.js, která vám umožňuje bezpečně odesílat a přijímat soubory, aniž byste se spoléhali na cloudové úložné služby. Sdílení používá uživatelsky přívětivé URL adresy namísto náhodných tokenů a každý přenos může být chráněn heslem, omezen počtem stažení nebo nastaven tak, aby automaticky vypršel po uplynutí data nebo časového limitu.

Na rozdíl od cloudových služeb založených na předplatném ukládá Erugo všechny soubory na váš vlastní VPS bez omezení úložiště daných cenovou úrovní. Funkce reverzního sdílení umožňuje hostům nahrávat soubory přímo na váš server prostřednictvím jednorázového pozvánkového odkazu a přizpůsobitelné brandování zajistí, že rozhraní bude odpovídat vaší organizaci nebo osobní doméně.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Erugo

Uživatelsky přívětivé sdílecí odkazy

Sdílené odkazy používají čitelné, zapamatovatelné URL adresy namísto náhodných tokenů, díky čemuž se odkazy snáze sdělují ústně nebo písemně.

Kontroly hesla a platnosti

Chraňte jakoukoli sdílenou položku heslem, nastavte maximální počet stažení nebo naplánujte automatické vypršení platnosti, aby soubory nezůstaly přístupné neomezeně dlouho.

Zpětná sdílená nahrávání

Vygenerujte odkaz pro pozvánku pouze pro nahrávání, aby hosté mohli nahrávat soubory přímo na váš server bez účtu nebo přístupu k administraci.

E-mailová oznámení

Dostávejte upozornění, když je stažena sdílená položka nebo když host dokončí zpětné nahrání sdílené položky, bez nutnosti ruční kontroly.

Přizpůsobený branding a motivy

Přizpůsobte loga, pozadí a barevná témata tak, aby rozhraní pro sdílení souborů odpovídalo vaší organizaci nebo osobní značce.

Proč provozovat Erugo u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀

Noel
Noel

Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.

Omkar
Omkar

Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.

Sylvain
Sylvain

Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.

Herriman
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Martin K

Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.

30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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