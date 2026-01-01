Implementujte Erugo jedním kliknutím.
Platforma pro sdílení souborů s vlastním hostingem, s uživatelsky přívětivými sdílecími odkazy, ochranou heslem, nastavením expirace a vlastním brandingem.
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Co všechno můžete s produktem Erugo vytvořit
Erugo je samoobslužná platforma pro sdílení souborů postavená na Laravelu a Vue.js, která vám umožňuje bezpečně odesílat a přijímat soubory, aniž byste se spoléhali na cloudové úložné služby. Sdílení používá uživatelsky přívětivé URL adresy namísto náhodných tokenů a každý přenos může být chráněn heslem, omezen počtem stažení nebo nastaven tak, aby automaticky vypršel po uplynutí data nebo časového limitu.
Na rozdíl od cloudových služeb založených na předplatném ukládá Erugo všechny soubory na váš vlastní VPS bez omezení úložiště daných cenovou úrovní. Funkce reverzního sdílení umožňuje hostům nahrávat soubory přímo na váš server prostřednictvím jednorázového pozvánkového odkazu a přizpůsobitelné brandování zajistí, že rozhraní bude odpovídat vaší organizaci nebo osobní doméně.
Hlavní funkce Erugo
Uživatelsky přívětivé sdílecí odkazy
Sdílené odkazy používají čitelné, zapamatovatelné URL adresy namísto náhodných tokenů, díky čemuž se odkazy snáze sdělují ústně nebo písemně.
Kontroly hesla a platnosti
Chraňte jakoukoli sdílenou položku heslem, nastavte maximální počet stažení nebo naplánujte automatické vypršení platnosti, aby soubory nezůstaly přístupné neomezeně dlouho.
Zpětná sdílená nahrávání
Vygenerujte odkaz pro pozvánku pouze pro nahrávání, aby hosté mohli nahrávat soubory přímo na váš server bez účtu nebo přístupu k administraci.
E-mailová oznámení
Dostávejte upozornění, když je stažena sdílená položka nebo když host dokončí zpětné nahrání sdílené položky, bez nutnosti ruční kontroly.
Přizpůsobený branding a motivy
Přizpůsobte loga, pozadí a barevná témata tak, aby rozhraní pro sdílení souborů odpovídalo vaší organizaci nebo osobní značce.
Proč provozovat Erugo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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