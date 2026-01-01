Nasaďte Microweber jedním kliknutím.
Open-source Drag & drop nástroj pro tvorbu webu a CMS s vestavěným e-shopem, poháněný Larávelem.
Vyberte si VPS balíček pro Microweber
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Microweber vytvořit
Microweber je open-source CMS a nástroj pro tvorbu webových stránek, který vám umožňuje sestavovat stránky, blogy a online obchody přetahováním bloků přímo na živou stránku — bez samostatného náhledu administrace, bez kódování šablon. Postavený na Laravelu a licencovaný pod MIT, je dodáván s kompletním e-commerce systémem, vícejazyčným obsahem a modulárním systémem, který ihned po instalaci pokrývá obchody, galerie, kontaktní formuláře a blogové příspěvky.
Vlastní hosting Microweberu na vašem vlastním VPS udržuje soubory vašeho webu, zákaznické objednávky a nahraná média zcela pod vaší kontrolou, bez poplatků za web, bez transakčních poplatků a bez platformních omezení na šablony nebo moduly, které můžete nainstalovat.
Hlavní funkce Microweber
Živý drag-and-drop editor
Upravujte stránky přímo ve front-endu přetahováním bloků, textu a obrázků na místo – rozložení, které vytvoříte, je přesně to, co uvidí návštěvníci.
Integrovaný e-commerce
Spusťte e-shop s katalogy produktů, košíkem, pokladnou a správou objednávek zahrnutými v základu — není vyžadován žádný samostatný plugin ani předplatné.
Laravel základ
Postaveno na PHP frameworku Laravel, poskytuje vývojářům známou MVC strukturu, balíčky Composer a Eloquent ORM pro bezpečné rozšíření platformy.
Vícejazyčný obsah
Publikujte stejný web ve více jazycích s nativními překladovými nástroji, abyste mohli oslovit mezinárodní publikum bez pluginů třetích stran.
Ekosystém modulů
Přidejte galerie, kontaktní formuláře, posuvníky, obchody a blogové příspěvky jako opakovaně použitelné moduly, které lze přetáhnout na libovolnou stránku a vizuálně překonfigurovat.
White-label šablony
Přizpůsobte si šablony, branding a rozvržení volně pod licencí MIT – ideální pro agentury, které vytvářejí weby pro klienty bez závislosti na dodavateli.
Proč provozovat Microweber u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.