Implementujte Kener s instalací jedním kliknutím.
Open-source platforma pro stavové stránky pro monitorování služeb a oznamování incidentů uživatelům v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Kener
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kener vytvořit
Kener je open-source systém stavových stránek postavený na SvelteKit, který týmům umožňuje monitorovat služby a transparentně komunikovat výpadky. Podporuje několik typů monitorů – HTTP/API endpointy, TCP, DNS, SSL certifikáty, ping, SQL dotazy, heartbeaty a herní servery – každý z nich je sledován a zobrazován na veřejné stavové stránce s historií dostupnosti a grafy doby odezvy.
Vlastní hostování Keneru na vašem VPS udržuje všechna monitorovací data a historii incidentů pod vaší kontrolou. Zahrnutá instance Redisu zpracovává fronty úloh a cachování, zatímco aplikační data jsou ve výchozím nastavení uložena v SQLite – není vyžadována žádná externí databáze. První uživatel, který se na instanci zaregistruje, se stane administrátorem.
Hlavní funkce Kener
Víceprotokolové monitorování
Monitorujte HTTP koncové body, TCP porty, DNS záznamy, SSL certifikáty, cíle pingu, signály srdečního tepu a herní servery z jednoho ovládacího panelu.
Řízení incidentů
Vytvořte zprávy o incidentech s časovými osami stavu s časovými razítky, zveřejňujte průběžné aktualizace a archivujte řešení pro transparentní historii výpadků.
Plánovaná údržba
Oznamte plánovanou odstávku předem, aby uživatelé viděli nadcházející termíny údržby na stránce stavu ještě před přerušením služby.
Vícekanálová oznámení
Upozorněte svůj tým prostřednictvím e-mailu, Slacku, Discordu nebo webhooků ve chvíli, kdy monitor změní stav nebo se obnoví.
Vložitelné stavové odznaky
Přidejte odznaky živého stavu nebo iframy do své dokumentace, na svůj web nebo do ovládacího panelu aplikace pro zobrazení stavu služby přímo.
Přístup na základě rolí
Pozvěte členy týmu s odlišnými rolemi ke spolupráci na aktualizacích incidentů a monitorování konfigurace, aniž byste sdíleli administrátorský přístup.
Proč provozovat Kener u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.