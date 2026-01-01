Nasaďte SENAITE LIMS pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source laboratorní informační systém pokrývající kompletní analytický pracovní postup od příjmu vzorků až po publikaci zpráv.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem SENAITE LIMS vytvořit
SENAITE je bezplatný systém pro správu laboratorních informací s otevřeným zdrojovým kódem, postavený na aplikačním serveru Plone a používaný diagnostickými laboratořemi, biobankami, výzkumnými centry a programy veřejného zdraví po celém světě. Spravuje celý analytický životní cyklus včetně registrace vzorků, plánování pracovních listů, zadávání výsledků, ověřování, publikace a generování certifikátů.
Vlastní hosting SENAITE na VPS udržuje citlivá laboratorní data, integrace přístrojů a záznamy pacientů pod přímou organizační kontrolou. Nejsou zde žádné licenční poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli a plný přístup ke zdrojovému kódu pro audit, přizpůsobení a práci s dodržováním regulačních předpisů, jako je akreditace ISO/IEC 17025.
Hlavní funkce SENAITE LIMS
Analytický pracovní postup
Správa vzorků, pracovních listů, analýz, ověřování a publikace prostřednictvím konfigurovatelného stavového automatu navrženého pro laboratorní operace.
Integrace nástrojů
Importujte výsledky přímo z laboratorních přístrojů prostřednictvím vestavěných rozhraní, čímž eliminujete chyby ručního přepisu.
Sledovatelnost auditu
Každá změna elektronického záznamu vytváří neměnný snímek, který automaticky zaznamenává uživatele, IP adresu a časové razítko.
Připraveno na ISO 17025
Kontroly procesů, oprávnění založená na rolích a elektronické podpisy podporují laboratoře usilující o akreditaci ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Připojte externí dashboardy, nástroje BI a pacientské portály k SENAITE prostřednictvím jeho vestavěného REST JSON API.
Rozšiřitelné doplňky
Rozšiřte funkčnost oficiálními doplňky pro ukládání dat, správu pacientů, referenční laboratoře a působivé reportování.
Proč provozovat SENAITE LIMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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