Implementujte Docmost instalaci jedním kliknutím.
Open-source kolaborativní wiki platforma s úpravami v reálném čase, diagramy a týmovými prostory.
Vyberte si VPS balíček pro Docmost
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Docmost vytvořit
Docmost je moderní open-source alternativa k Notion a Confluence, navržená pro týmy, které potřebují společné úpravy v reálném čase bez kompromisů v oblasti soukromí, které přinášejí cloudové platformy. Více uživatelů může upravovat stejnou stránku současně s bezkonfliktní synchronizací, zatímco prostory zajišťují jasné oddělení mezi týmy, projekty nebo odděleními.
Vlastní hosting Docmostu na vašem VPS znamená, že vaše interní dokumentace, architektonická rozhodnutí a citlivý obsah znalostní báze nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Zahrnutá databáze PostgreSQL a cache Redis poskytují výkon a spolehlivost, které vyžaduje společné úpravy, přičemž trvalé úložiště chrání vaši dokumentaci napříč aktualizacemi.
Hlavní funkce Docmost
Společné úpravy v reálném čase
Více členů týmu může upravovat stejnou stránku současně s bezkonfliktní synchronizací, která působí okamžitě a přirozeně.
Integrované diagramování
Draw.io, Excalidraw a Mermaid jsou dostupné přímo v editoru, takže vizuální dokumentace zůstává vedle psaného obsahu.
Vesmírná organizace
Oddělte obsah podle týmu, projektu nebo oddělení do samostatných prostorů, každý s vlastními členy a nastavením oprávnění.
Detailní oprávnění
Uživatelské skupiny a kontroly přístupu na úrovni stránek vám umožňují sdílet správný obsah se správnými lidmi napříč vaší organizací.
Úplná historie verzí
Každá změna je zaznamenána, takže můžete kdykoli zkontrolovat minulé revize nebo obnovit předchozí verzi jakékoli stránky.
Proč provozovat Docmost u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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