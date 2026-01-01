Nasazení Windmill: instalace na jedno kliknutí.
Open-source vývojářská platforma, která mění skripty v interní nástroje, plánované pracovní postupy a automaticky generovaná uživatelská rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem Windmill vytvořit
Windmill je open-source vývojářská platforma, která převádí skripty napsané v Pythonu, TypeScriptu, Go, Bash a SQL na interní nástroje s automaticky generovanými webovými uživatelskými rozhraními (UI), plánovatelnými pracovními postupy a volatelnými REST API. Eliminuje opakující se práci při vytváření administrátorských panelů a interních dashboardů generováním rozhraní přímo ze signatur skriptů.
Vlastní hostování Windmillu na VPS udržuje veškerý kód a data interních nástrojů ve vaší infrastruktuře. Zahrnutá služba worker spouští úlohy v izolovaných prostředích, PostgreSQL ukládá stav pracovního postupu a historii spuštění a správce tajemství (secrets manager) zpracovává API klíče a přihlašovací údaje, aniž by je bylo nutné pevně kódovat do skriptů.
Hlavní funkce Windmill
Vícejazyčné skripty
Pište automatizace v Pythonu, TypeScriptu, Go, Bashi nebo SQL – Windmill se postará o provádění, závislosti a sandboxing.
Automaticky generovaná uživatelská rozhraní
Windmill automaticky generuje webové formuláře a uživatelská rozhraní z typů parametrů skriptu, aby nedevelopeři mohli spouštět nástroje bez kódu.
Tvůrce workflow
Řetězte skripty do vícestupňových pracovních postupů s podmíněným větvením, cykly a paralelním prováděním pomocí vizuálního editoru DAG.
Cron plánovač
Spouštějte skripty a pracovní postupy podle plánů cron nebo spouštěčů událostí, aniž byste museli spravovat samostatnou infrastrukturu cron.
Správa tajemství
Ukládejte klíče API, hesla a tokeny jako šifrované proměnné přístupné skriptům, aniž byste je vkládali do kódu.
Proč provozovat Windmill u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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