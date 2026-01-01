Implementujte Eclipse Mosquitto jedním kliknutím.
Lehký open-source MQTT broker pro připojení IoT zařízení, senzorů a aplikací s modelem zpráv publish/subscribe.
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Co všechno můžete s produktem Eclipse Mosquitto vytvořit
Eclipse Mosquitto je referenční open-source implementace protokolu MQTT, podporující verze 5.0, 3.1.1 a 3.1. Minimální binární režie MQTT a model publish/subscribe z něj činí standardní volbu pro sítě senzorů IoT, centra domácí automatizace a jakékoli aplikace, kde záleží na šířce pásma a životnosti baterie. Mosquitto je nasazen v produkčních prostředích, od jednoduchých domácích nastavení s Raspberry Pi až po rozsáhlá průmyslová nasazení IoT.
Tato šablona nasazuje Mosquitto s ve výchozím nastavení povoleným ověřováním heslem a trvalým úložištěm pro data zpráv a konfiguraci. Vlastní hosting vám poskytuje neomezené připojení a zprávy bez poplatků za zařízení, plnou kontrolu nad seznamy řízení přístupu a konzistentní doručování s nízkou latencí, které sdílené cloudové brokery nemohou zaručit.
Hlavní funkce Eclipse Mosquitto
Podpora protokolu MQTT
Podporuje verze MQTT 5.0, 3.1.1 a 3.1, zajišťuje kompatibilitu s celou řadou zařízení IoT, knihoven a klientských nástrojů.
Ověření hesla
Přednastavené ověřování heslem blokuje neoprávněná připojení od okamžiku spuštění brokera, bez nutnosti dalšího nastavení.
Trvalost zpráv
Uchované zprávy a záruky doručení QoS přežijí restarty brokera, zajišťujíce, že zařízení, která se znovu připojí po výpadku, obdrží zmeškané aktualizace.
Řízení přístupu k tématu
Pravidla ACL omezují, kteří klienti mohou publikovat nebo odebírat konkrétní témata, což umožňuje detailní konfigurace multi-tenant brokerů.
TLS šifrování
Nativní podpora TLS/SSL šifruje všechna klientská připojení, čímž chrání data ze senzorů a řídicí příkazy při přenosu napříč nedůvěryhodnými sítěmi.
Proč provozovat Eclipse Mosquitto u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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