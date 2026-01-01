Implementujte Hermes WebUI pomocí instalace na jedno kliknutí.
Full-stack nasazení Hermes, které kombinuje AI agenta Hermes s rychlým, vlastně hostovaným UI webového chatu.
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Co všechno můžete s produktem Hermes WebUI vytvořit
Hermes WebUI je lehká webová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, která přináší agenta Hermes AI — samoopravného, neustále aktivního agenta od Nous Research — do vašeho prohlížeče s téměř 1:1 paritou CLI. Tato šablona sdružuje WebUI společně s upstream bránou agenta Hermes, takže jedno nasazení vám poskytne jak chatovací rozhraní prohlížeče, tak i dlouhodobě běžícího agenta, který jej pohání.
Vlastní hostování Hermes WebUI na vašem vlastním VPS uchovává vaše konverzace, paměť agenta, dovednosti a klíče API poskytovatele na infrastruktuře, kterou ovládáte. Vyberete si poskytovatele modelů, uchováte si relace a k agentovi se bezpečně dostanete z počítače nebo mobilu, aniž byste posílali data přes SaaS třetí strany.
Hlavní funkce Hermes WebUI
Sdružený Agent + WebUI
Dodává upstream bránu Hermes Agent a WebUI společně se sdíleným svazkem stavu, takže relace, dovednosti a paměť přežijí restarty a jsou znovu použity oběma rozhraními.
Plná CLI parita
Vše, co můžete dělat v terminálu Hermes — chat, nástroje, plánování, paměť, dovednosti — je dostupné ze stejného webového rozhraní.
Třípanelové rozložení pracovního prostoru
Relace a navigace vlevo, chat uprostřed a živý prohlížeč souborů pracovního prostoru vpravo s náhledy v řádku.
Streamování s nástrojovými kartami
Streamování tokenů odesílaných serverem, karty pro volání nástrojů přímo v textu, diagramy Mermaid, zvýrazňování syntaxe a kroužek pro použití kontextu zabudovaný do zápatí editoru.
Mobilní PWA
Responzivní mobilní rozložení s hamburgerovým menu a dotykovým ovládáním – nainstalujte si ji na svou domovskou obrazovku a ovládejte Hermes ze svého telefonu.
Modely nezávislé na poskytovateli
Zapojte klíče OpenAI, Anthropic, Google nebo OpenRouter při nasazení a přepínejte mezi modely z dynamického rozbalovacího seznamu v uživatelském rozhraní.
Proč provozovat Hermes WebUI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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