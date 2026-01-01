Nasaďte Langflow jedním kliknutím.
Vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů AI s funkcí drag-and-drop pro vytváření aplikací LLM s OpenAI, Anthropic a lokálními modely.
Vyberte si VPS balíček pro Langflow
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Langflow vytvořit
Langflow je open-source low-code platforma, která umožňuje vývojářům a týmům vytvářet aplikace poháněné umělou inteligencí prostřednictvím vizuálního plátna. Propojujte LLM, vektorové databáze, API a datové zdroje přetahováním komponent — bez nutnosti psát opakující se kód. Podporuje OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini a lokálně hostované modely, což usnadňuje vytváření chatbotů, RAG pipeline a workflow s více agenty.
Hostování Langflow na vlastním VPS udržuje workflow AI a data z konverzací na infrastruktuře, kterou kontrolujete, eliminuje závislost na dodavateli a zajišťuje, že citlivé dokumenty zpracovávané prostřednictvím RAG pipeline nikdy neopustí vaše prostředí. Tato šablona obsahuje PostgreSQL pro spolehlivou perzistenci toků, uživatelů a stavu aplikace.
Hlavní funkce Langflow
Tvůrce vizuálního workflow
Vytvářejte LLM aplikace propojováním komponent na plátně bez psaní opakujícího se kódu pro pipeline.
Podpora LLM od více poskytovatelů
Přepínejte mezi OpenAI, Anthropic, Google Gemini a lokálními modely Ollama v rámci stejného pracovního postupu.
RAG řetězce
Připojte vektorové databáze k LLM a vytvářejte pracovní postupy generování s rozšířeným vyhledáváním, které odpovídají na otázky z vašich vlastních dokumentů.
Nasazení API
Zpřístupněte jakýkoli dokončený pracovní postup jako koncový bod REST API pro integraci do produkčních aplikací.
Vlastní komponenty
Napište komponenty v Pythonu pro rozšíření Langflow s proprietární logikou, interními API nebo specializovanými zdroji dat.
Proč provozovat Langflow u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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