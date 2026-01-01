Implementujte WAHA jedním kliknutím.
WhatsApp HTTP API s vlastním hostováním, které vám umožňuje odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím jednoduchého REST rozhraní.
Vyberte si VPS balíček pro WAHA
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WAHA vytvořit
WAHA (WhatsApp HTTP API) je open-source REST API server, který obaluje WhatsApp Web do čistého HTTP rozhraní, takže jakákoli aplikace nebo služba může odesílat zprávy, přijímat události a spravovat relace bez závislosti na prohlížeči nebo nákladů na cloud třetích stran. Podporuje více backendů enginů — tato šablona používá engine NOWEB, který komunikuje přímo přes WebSocket bez spouštění prohlížeče, díky čemuž je lehký a efektivní na zdrojích VPS.
Vlastní hostování WAHA udržuje vaše data relací WhatsApp, obsah zpráv a integrace webhooků pod vaší plnou kontrolou. Připojte svůj CRM, chatbota, helpdesk nebo interní nástroj k WhatsApp během několika minut pomocí standardních HTTP volání, s vestavěným webovým dashboardem a interaktivním Swagger UI, které jsou součástí balení.
Hlavní funkce WAHA
REST API pro WhatsApp
Odesílejte a přijímejte zprávy WhatsApp, média a události prostřednictvím zdokumentovaného REST API přístupného z jakéhokoli jazyka nebo frameworku.
Integrovaný webový řídicí panel
Spravujte relace, skenujte QR kódy a sledujte aktivitu prostřednictvím webového uživatelského rozhraní bez psaní jakéhokoli kódu.
Streamování událostí Webhook
Odesílejte příchozí zprávy a aktualizace stavu na své vlastní koncové body s konfigurovatelnými filtry událostí a vlastními hlavičkami.
Perzistence relace
Relace automaticky přežijí restarty kontejnerů – po restartu nebo aktualizaci není nutné znovu skenovat QR kód.
Zpracování mediálních souborů
Odesílejte a přijímejte obrázky, dokumenty, hlasové poznámky a video soubory s vestavěným lokálním úložištěm pro přijatá média.
Proč provozovat WAHA u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.