Implementujte docassemble s instalací na jedno kliknutí.
Open-source expertní systém pro řízené rozhovory a automatizovanou tvorbu dokumentů postavený na Pythonu, YAML a Markdownu.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem docassemble vytvořit
docassemble je bezplatná open-source platforma pro tvorbu webových řízených rozhovorů, které shromažďují informace od koncových uživatelů a na základě odpovědí sestavují vlastní dokumenty, smlouvy a formuláře. Autoři píší logiku rozhovorů v YAML, šablony dokumentů v Markdownu nebo DOCX a rozšiřují funkcionalitu pomocí Pythonu — aniž by museli vytvářet vlastní webovou aplikaci.
Původně navrženo pro organizace poskytující právní pomoc a advokátní kanceláře automatizující příjem klientů a přípravu dokumentů, docassemble nyní pohání expertní systémy v oblastech dodržování předpisů (compliance), vládních služeb a HR procesů. Vlastní hostování na VPS udržuje citlivé odpovědi z rozhovorů, generované dokumenty a klientská data na infrastruktuře, kterou kontrolujete vy, bez poplatků za jednotlivé rozhovory nebo uživatele.
Hlavní funkce docassemble
Řízené rozhovory
Vytvářejte rozvětvené toky dotazů v YAML, které shromažďují uživatelský vstup prostřednictvím přístupných webových formulářů optimalizovaných pro mobilní zařízení s podmíněnou logikou.
Sestavení dokumentů
Generujte vyplněné dokumenty DOCX, PDF a RTF z odpovědí z rozhovorů pomocí šablon Markdown nebo Word s automatickým formátováním.
Python rozšiřitelnost
Přejděte na plnohodnotný Python, kdykoli YAML nestačí – volejte externí API, provádějte výpočty nebo se integrujte se stávajícími systémy.
Elektronické podpisy
Zachyťte podpisy na dotykových obrazovkách a vložte je do vygenerovaných dokumentů bez služeb elektronického podpisu třetích stran.
Vícejazyčná podpora
Vytvořte jeden rozhovor ve více jazycích s vestavěnými překladovými nástroji a lokalizovaným formátováním data, čísel a měny.
Integrované prostředí
Prohlížečové vývojové prostředí s editorem kódu, živým testováním a správou balíčků umožňuje autorům iterovat bez samostatného IDE.
Proč provozovat docassemble u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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