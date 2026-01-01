Implementujte MySQL jedním kliknutím.
Nejoblíbenější open-source relační databáze na světě, která pohání webové aplikace a platformy všude.
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Co všechno můžete s produktem MySQL vytvořit
MySQL je celosvětově nejpoužívanější open-source relační databáze, která slouží jako datová vrstva pro nespočet webových stránek, SaaS produktů a podnikových aplikací. Kombinuje plnou shodu s ACID prostřednictvím úložného enginu InnoDB s osvědčenou replikací, vyzrálým dialektem SQL a širokou podporou ovladačů napříč všemi hlavními programovacími jazyky, takže se k ní aplikace a frameworky, které již používáte, připojí bez jakýchkoli změn.
Provozování MySQL na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazený CPU, paměť a disk pro vaše dotazy, úplnou kontrolu nad konfigurací a laděním a jeden sdílený databázový server pro všechny vaše aplikace — bez opakovaných poplatků a omezení zdrojů spravovaných databázových služeb.
Hlavní funkce MySQL
ACID transakce
Databázový stroj InnoDB poskytuje plně atomické, konzistentní, izolované a trvalé transakce, čímž zajišťuje správnost vašich dat i při souběžných zápisech a selháních.
Široký ekosystém
Nativní ovladače pro PHP, Python, Javu, Node.js, Go a další znamenají, že se téměř každý framework a nástroj připojí k MySQL ihned po instalaci.
Replikace a škálování
Vestavěná replikace zdroj-replika a skupinová replikace vám umožňují škálovat čtení a vytvářet topologie s vysokou dostupností, jak roste vaše pracovní zátěž.
Podpora dokumentů JSON
Nativní datový typ JSON s indexováním umožňuje ukládat flexibilní dokumentová data vedle relačních tabulek v jediné databázi.
Vyzrálý SQL engine
Okení funkce, CTE a optimalizátor založený na nákladech poskytují rychlé, expresivní dotazování pro vše od jednoduchých vyhledávání po komplexní analýzy.
Proč provozovat MySQL u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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