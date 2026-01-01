Implementujte PrivateGPT s instalací na jedno kliknutí.
RAG engine s vlastním hostováním, který vám umožní chatovat s vašimi soukromými dokumenty pomocí lokálních LLM — žádná data neopustí váš server.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PrivateGPT vytvořit
PrivateGPT je open-source RAG (Retrieval-Augmented Generation) platforma pro dotazování se na své vlastní dokumenty pomocí lokálních velkých jazykových modelů. Nahrajte soubory a ptejte se na ně – systém načítá nejrelevantnější pasáže a používá lokální LLM k generování přesných, citovaných odpovědí, aniž by odesílal jakákoli data externím API nebo cloudovým službám.
Toto nasazení používá Ollamu k provádění inference zcela na CPU, díky čemuž je praktické na jakémkoli VPS bez GPU. Při prvním spuštění Ollama automaticky stáhne Llama 3.1 8B a model pro vkládání textu – není vyžadován žádný účet HuggingFace ani API klíč. Následná spuštění jsou rychlá. Self-hosting udržuje vaše dokumenty, dotazy a historii konverzací na infrastruktuře, kterou plně kontrolujete.
Hlavní funkce PrivateGPT
100% soukromí z principu
Veškeré odvozování probíhá lokálně přes Ollama – dokumenty, dotazy a odpovědi se nikdy nedotknou externích API ani cloudových služeb.
Příjem dokumentů
Nahrajte soubory PDF, textové soubory, tabulky a další; systém je rozdělí na části a vloží do lokálního vektorového úložiště pro sémantické vyhledávání.
Odpovědi s podporou RAG
Každá odpověď nejprve načítá nejrelevantnější pasáže dokumentu a opírá odpovědi o váš skutečný obsah, spíše než o smyšlené znalosti.
Více dotazovacích režimů
Přepínejte mezi RAG chatem, fulltextovým vyhledáváním dokumentů, prostým LLM chatem a sumarizací ze stejného rozhraní, aniž byste cokoli překonfigurovali.
Inference bez GPU
Funguje zcela na CPU prostřednictvím Ollamy – nevyžaduje GPU ani CUDA, což umožňuje jeho nasazení na jakýkoli standardní plán VPS.
Integrované webové uživatelské rozhraní
Rozhraní založené na Gradio pro nahrávání dokumentů, pokládání otázek a správu zpracovaných souborů – není třeba instalovat samostatné frontendové rozhraní.
Proč provozovat PrivateGPT u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.