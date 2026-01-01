Nasaďte CyberChef jednoklikovou instalací.
GCHQ „Cyber Swiss Army Knife“ s více než 300 operacemi pro kódování, šifrování a analýzu dat v prohlížeči.
Vyberte si VPS balíček pro CyberChef
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CyberChef vytvořit
CyberChef je výkonný webový nástroj pro manipulaci s daty vyvinutý GCHQ, nabízející přes 300 vestavěných operací pro šifrování, kódování, kompresi, hašování a konverzi datových formátů – vše prostřednictvím intuitivního rozhraní drag-and-drop. Unikátní systém receptů umožňuje řetězit více operací do opakovaně použitelných a sdílených pracovních postupů, zatímco funkce „Magic“ automaticky detekuje typy kódování pro urychlení analýzy.
Protože CyberChef zpracovává vše na straně klienta ve vašem prohlížeči, citlivá data nikdy neopustí váš počítač. Vlastní hostování vaší instance na VPS zajišťuje, že je vždy k dispozici pro váš tým, přístupná pouze v rámci vaší infrastruktury a bez závislosti na veřejně hostovaných verzích – což je klíčové pro bezpečnostní operace a pracovní postupy reakce na incidenty, které zpracovávají důvěrná data.
Hlavní funkce CyberChef
300+ vestavěných operací
Zahrnuje Base64, AES, hashování SHA, regex, parsování IP, kompresi a desítky dalších operací transformace dat bez psaní jakéhokoli kódu.
Řetězení receptů
Zřetězte více operací do opakovaně použitelných receptů, které lze uložit a sdílet pomocí URL, což umožňuje opakovatelné a zdokumentované pracovní postupy transformace dat.
Klientské zpracování
Všechny operace běží zcela v prohlížeči — data nikdy neopouštějí váš počítač, takže je to bezpečné pro citlivá bezpečnostní šetření a důvěrné analýzy.
Kouzelná automatická detekce
Operace Magic automaticky identifikuje neznámá kódovací schémata a navrhuje správné operace k jejich dekódování, čímž urychluje třídění a analýzu.
Ladění pomocí bodů přerušení
Procházejte postupy s body přerušení, abyste mohli kontrolovat mezilehlé stavy dat a řešit problémy ve složitých vícestupňových transformačních procesech.
Proč provozovat CyberChef u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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