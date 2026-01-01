Implementujte Milvus jedním kliknutím.
Open-source vektorová databáze vytvořená pro AI aplikace, která prohledává miliardy vnoření s latencí pod jednu milisekundu.
Vyberte si VPS balíček pro Milvus
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Milvus vytvořit
Milvus je nejoblíbenější open-source vektorová databáze na světě, speciálně navržená pro ukládání a vyhledávání vysokodimenzionálních embeddingů generovaných modely strojového učení. Podporuje indexy HNSW, IVF a DiskANN, hybridní vyhledávání hustých a řídkých vektorů a zvládá miliardy vektorů při zachování latence dotazů v řádu mikrosekund. Tato šablona nasazuje kompletní stack Milvus s etcd pro metadata, MinIO pro objektové úložiště a webové uživatelské rozhraní Attu pro vizuální správu.
Hostování Milvus na vlastním VPS udržuje proprietární embeddingy a citlivá uživatelská data ve vaší infrastruktuře, poskytuje dedikovanou paměť a CPU pro AI úlohy náročné na indexování a eliminuje náklady na dotaz u spravovaných služeb vektorových databází.
Hlavní funkce Milvus
Vyhledávání v miliardovém měřítku
Indexujte a dotazujte se na miliardy vektorů s latencí v řádu submilisekund pomocí indexů HNSW, IVF nebo DiskANN.
Hybridní vyhledávání
Kombinujte husté vektory, řídké vektory a filtry metadat v jednom dotazu pro přesnější vyhledávání AI.
RAG-připravená infrastruktura
Ukládejte vnoření dokumentů a načítejte relevantní kontext pro LLM, což pohání přesné chatboty a systémy otázek a odpovědí.
Attu webové uživatelské rozhraní
Spravujte kolekce, spouštějte dotazy a monitorujte stav clusteru prostřednictvím vestavěné konzole pro správu v prohlížeči.
Vícejazyčné SDK
Oficiální klienti pro Python, Javu, Go a Node.js a REST a gRPC API se integrují s jakýmkoli zásobníkem AI.
Proč provozovat Milvus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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