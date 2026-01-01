Implementujte pgBackWeb instalací jedním kliknutím.
Open-source webové rozhraní pro plánování a monitorování záloh PostgreSQL napříč několika databázemi a úložnými cíli.
Vyberte si VPS balíček pro pgBackWeb
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem pgBackWeb vytvořit
pgBackWeb je správce záloh PostgreSQL s otevřeným zdrojovým kódem s webovým rozhraním pro plánování, spouštění a monitorování zálohovacích úloh napříč několika databázemi a úložišti. Na rozdíl od nástrojů příkazového řádku, které vyžadují znalost shell skriptování, vám pgBackWeb umožňuje konfigurovat plány, retenční politiky a úložiště zcela prostřednictvím prohlížeče.
Vlastní hostování pgBackWeb na vašem vlastním VPS udržuje vaši konfiguraci záloh a databázové přihlašovací údaje pod vaší plnou kontrolou. Všechny uložené přihlašovací údaje jsou šifrovány pomocí klíče, který poskytnete, a zálohy se ukládají do úložiště, které vlastníte — ať už je to lokální disk nebo objektové úložiště kompatibilní s S3, které nakonfigurujete.
Hlavní funkce pgBackWeb
Vícedatabázová podpora
Připojte a naplánujte zálohy pro více databází PostgreSQL z jednoho ovládacího panelu bez samostatných konfiguračních souborů pro každou databázi.
Úložiště kompatibilní se S3
Odesílejte záložní archivy do AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO nebo na jakýkoli S3-kompatibilní koncový bod společně s lokálním úložištěm.
Naplánované zálohovací úlohy
Nastavte plány opakovaných záloh s nastavitelnými zásadami uchovávání, abyste automaticky odstraňovali staré archivy a řídili náklady na úložiště.
Šifrované přihlašovací údaje
Všechna hesla k databázím a přístupové klíče k úložišti jsou šifrovány v klidu pomocí soukromého klíče, který máte pod kontrolou – nikdy nejsou uloženy v prostém textu.
Sledování historie záloh
Každé spuštění zálohy je zaznamenáno se stavem, dobou trvání a velikostí souboru, abyste okamžitě věděli, když úloha selže.
Proč provozovat pgBackWeb u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.