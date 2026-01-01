Nasaďte Spacedrive instalací na jedno kliknutí.
Správce souborů s otevřeným zdrojovým kódem, který sjednocuje vaše soubory napříč lokálními disky, externími úložišti a cloudem do jedné prohledávatelné knihovny.
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Co všechno můžete s produktem Spacedrive vytvořit
Spacedrive je virtuální distribuovaný souborový systém (VDFS), který vytváří jednotný, inteligentní katalog všech vašich souborů — bez ohledu na to, kde se nacházejí. Místní disky, externí úložiště a cloudové služby jsou sjednoceny do jedné prohledávatelné databáze s označováním, filtry metadat, detekcí duplicit a generováním náhledů. Na rozdíl od tradičních správců souborů Spacedrive zachází s celou vaší digitální knihovnou jako se strukturovanými daty, která můžete dotazovat a organizovat ve velkém měřítku.
Vlastní hostování serveru Spacedrive na vašem vlastním VPS vám poskytuje trvalé, nepřetržitě dostupné centrum pro váš systém organizace souborů s vestavěným ověřováním administrátora — aniž byste nahrávali svá data do jakéhokoli cloudu třetí strany.
Hlavní funkce Spacedrive
Jednotná knihovna souborů
Indexuje soubory napříč lokálními disky, externími úložišti a cloudovými umístěními do jedné prohledávatelné databáze – už žádné hledání na více místech.
Inteligentní značkování
Uspořádejte soubory pomocí vlastních značek a filtrů metadat, abyste mohli najít přesně to, co potřebujete, bez ohledu na to, kde jsou uloženy.
Detekce duplikátů
Automaticky identifikuje duplicitní soubory napříč vaší knihovnou, pomáhá vám získat zpět úložiště a udržet vaši sbírku čistou.
Náhledy médií
Generuje miniatury a náhledy pro fotografie a videa, abyste mohli vizuálně procházet vaši knihovnu, aniž byste museli otevírat jednotlivé soubory.
Peer-to-peer synchronizace
Synchronizuje vaši uspořádanou knihovnu napříč více zařízeními, takže vaše značky, kolekce a metadata jsou vždy všude aktuální.
Proč provozovat Spacedrive u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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