Implementujte Autobase pomocí jednoklikové instalace.
Platforma s otevřeným zdrojovým kódem a vlastním hostováním pro databáze jako službu, určená k automatizaci zřizování a správy clusterů PostgreSQL.
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Co všechno můžete s produktem Autobase vytvořit
Autobase je open-source alternativa ke cloudově spravovaným databázovým službám, jako jsou Amazon RDS a Google Cloud SQL, poskytující automatické zřizování clusterů PostgreSQL, konfiguraci vysoké dostupnosti a centralizovanou správu prostřednictvím intuitivní webové konzole. S více než 4 000 hvězdičkami na GitHubu vám umožňuje zřizovat produkční clustery PostgreSQL s automatickým převzetím služeb při selhání, plánovanými zálohami a obnovou k určitému bodu v čase, aniž byste museli ručně ovládat složitou konfiguraci vysoké dostupnosti.
Vlastní hostování Autobase eliminuje opakované hodinové náklady na cloudové databázové služby a zároveň udržuje vaši databázovou infrastrukturu a všechna uložená data pod vaší úplnou kontrolou. Integrované DBDesk Studio poskytuje přímý přístup k SQL a průzkum schématu a REST API umožňuje plnou programovou správu – což vám poskytuje pohodlí spravované databáze na vaší vlastní infrastruktuře.
Hlavní funkce Autobase
Zřizování clusteru jedním kliknutím
Vytvořte plně nakonfigurované, vysoce dostupné PostgreSQL clustery prostřednictvím webové konzole, aniž byste museli ručně psát konfigurační soubory HA nebo Ansible playbooky.
Automatické přepnutí při selhání
Vestavěný failover detekuje primární selhání a automaticky povýší repliku, čímž minimalizuje prostoje pro produkční úlohy bez ručního zásahu.
Integrované SQL studio
DBDesk Studio je dodáváno společně s konzolí a poskytuje procházení schématu, provádění dotazů a průzkum dat bez nutnosti instalace samostatného databázového klienta.
Zálohování a obnova
Naplánujte automatické zálohy a obnovujte clustery do libovolného časového okamžiku, chráníte se tak před ztrátou dat způsobenou náhodným smazáním nebo chybami aplikace.
Automatizace REST API
Každá akce správy je dostupná prostřednictvím REST API, což umožňuje integraci s CI/CD pipeline, nástroji pro infrastrukturu jako kód a vlastními automatizačními skripty.
Proč provozovat Autobase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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