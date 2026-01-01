Sleva až 69 % na Autobase

Implementujte Autobase pomocí jednoklikové instalace.

Platforma s otevřeným zdrojovým kódem a vlastním hostováním pro databáze jako službu, určená k automatizaci zřizování a správy clusterů PostgreSQL.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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Implementujte Autobase pomocí jednoklikové instalace.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Autobase vytvořit

Autobase je open-source alternativa ke cloudově spravovaným databázovým službám, jako jsou Amazon RDS a Google Cloud SQL, poskytující automatické zřizování clusterů PostgreSQL, konfiguraci vysoké dostupnosti a centralizovanou správu prostřednictvím intuitivní webové konzole. S více než 4 000 hvězdičkami na GitHubu vám umožňuje zřizovat produkční clustery PostgreSQL s automatickým převzetím služeb při selhání, plánovanými zálohami a obnovou k určitému bodu v čase, aniž byste museli ručně ovládat složitou konfiguraci vysoké dostupnosti.

Vlastní hostování Autobase eliminuje opakované hodinové náklady na cloudové databázové služby a zároveň udržuje vaši databázovou infrastrukturu a všechna uložená data pod vaší úplnou kontrolou. Integrované DBDesk Studio poskytuje přímý přístup k SQL a průzkum schématu a REST API umožňuje plnou programovou správu – což vám poskytuje pohodlí spravované databáze na vaší vlastní infrastruktuře.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Autobase

Zřizování clusteru jedním kliknutím

Vytvořte plně nakonfigurované, vysoce dostupné PostgreSQL clustery prostřednictvím webové konzole, aniž byste museli ručně psát konfigurační soubory HA nebo Ansible playbooky.

Automatické přepnutí při selhání

Vestavěný failover detekuje primární selhání a automaticky povýší repliku, čímž minimalizuje prostoje pro produkční úlohy bez ručního zásahu.

Integrované SQL studio

DBDesk Studio je dodáváno společně s konzolí a poskytuje procházení schématu, provádění dotazů a průzkum dat bez nutnosti instalace samostatného databázového klienta.

Zálohování a obnova

Naplánujte automatické zálohy a obnovujte clustery do libovolného časového okamžiku, chráníte se tak před ztrátou dat způsobenou náhodným smazáním nebo chybami aplikace.

Automatizace REST API

Každá akce správy je dostupná prostřednictvím REST API, což umožňuje integraci s CI/CD pipeline, nástroji pro infrastrukturu jako kód a vlastními automatizačními skripty.

Proč provozovat Autobase u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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