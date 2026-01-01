Implementujte Maputnik s instalací na jedno kliknutí.
Bezplatný a otevřený vizuální editor pro mapové styly MapLibre a Mapbox GL JSON, vytvořený pro vývojáře a kartografy.
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Co všechno můžete s produktem Maputnik vytvořit
Maputnik je standardní open-source vizuální editor pro specifikaci stylu MapLibre GL, používaný k navrhování vektorových dlaždicových podkladových map pro webové a mobilní aplikace. Namísto ručních úprav JSON skládáte vrstvy, vlastnosti vykreslování, výrazy a filtry prostřednictvím živého WYSIWYG editoru synchronizovaného se skutečným náhledem MapLibre GL.
Vlastní hostování Maputniku na vašem vlastním VPS udržuje proprietární soubory stylů, URL adresy dlaždicových serverů a API klíče uvnitř vaší infrastruktury, namísto spoléhání se na veřejnou ukázku na maplibre.org. Nasazení je dodáváno jako jediný statický front-end obsluhovaný oficiálním binárním souborem Maputnik, takže návrhové práce probíhají zcela na straně prohlížeče bez nutnosti externích závislostí na mapových službách.
Hlavní funkce Maputnik
WYSIWYG editor stylu
Upravujte styly MapLibre a Mapbox GL JSON vizuálně s živým náhledem mapy, který se aktualizuje, když upravujete vrstvy, barvy, písma a výrazy závislé na přiblížení.
Úplné pokrytí specifikace stylu
Podporuje každý typ vrstvy specifikace stylu MapLibre GL — výplň, čára, symbol, rastr, stínování terénu, tepelná mapa — s typově citlivými vstupy pro vlastnosti vykreslování a rozvržení.
Datově řízené výrazy
Vytvářejte a ladíte výrazy pro filtry a vlastnosti s inline validací, takže styly mohou reagovat na atributy prvků, úroveň přiblížení a stav za běhu.
Inspektor vektorových dlaždic
Prohlédněte si zdroje vektorových dlaždic vrstvu po vrstvě, abyste přesně viděli, jaké prvky a vlastnosti jsou k dispozici, než je navážete do svého stylu.
Import a export stylů
Načtěte styly z URL, nahrajte JSON nebo vložte ze schránky, poté exportujte hotový soubor se stylem připravený k použití v MapLibre GL JS nebo nativních SDK.
Vlastní zdroje dlaždic
Nasměrujte editor na své vlastní koncové body vektorových nebo rastrových dlaždic, servery OpenMapTiles nebo MBTiles a navrhujte styly na základě dat, která vaše aplikace skutečně obsluhuje.
Proč provozovat Maputnik u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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