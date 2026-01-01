Implementujte Unleash s instalací jedním kliknutím
Open-source platforma pro správu přepínačů funkcí pro bezpečné, postupné zavádění funkcí napříč jakýmkoli technologickým zásobníkem.
Vyberte si VPS balíček pro Unleash
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Unleash vytvořit
Unleash je open-source platforma pro správu funkcí podnikové úrovně, které důvěřují týmy ve více než 1 000 organizacích. Odděluje nasazení kódu od aktivace funkcí – umožňuje nasazení do produkce kdykoli a selektivně povolit funkce pro konkrétní uživatele, postupné zavádění nebo prostředí prostřednictvím webového ovládacího panelu, bez opětovného nasazení.
Samohosting Unleash uchovává veškerou konfiguraci příznaků a data cílení uživatelů ve vaší vlastní infrastruktuře. S více než 15 oficiálními SDK pokrývajícími každý hlavní jazyk a framework může celá vaše inženýrská organizace implementovat příznaky funkcí s konzistentním pracovním postupem – od A/B testování a kanárského nasazení až po nouzové vypínače.
Hlavní funkce Unleash
Postupné zavádění
Zpřístupněte funkce konfigurovatelnému procentu uživatelů a postupně rozšiřujte pokrytí, čímž zachytíte problémy dříve, než ovlivní všechny.
15+ oficiálních SDK
Nativní SDK pro Node.js, Javu, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android a další udržují rychlé a lokální vyhodnocování příznaků.
Cílení prostředí
Udržujte nezávislé stavy příznaků pro každé prostředí – vývojové, testovací, produkční – z jediné řídicí roviny bez duplikování konfigurace.
Strategie aktivace
Cílení podle ID uživatele, rozsahu IP adres, názvu hostitele nebo vlastních kontextových polí pro přesnou kontrolu, kdo uvidí jednotlivé funkce.
Úplný protokol auditu
Každá změna příznaku je zaznamenána s autorem a časovou značkou, což vám poskytuje kompletní historii pro ladění a zajištění souladu.
Proč provozovat Unleash u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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