Implementujte Eclipse Kura instalací jedním kliknutím.
Open-source Java/OSGi IoT edge framework pro terénní brány s integrovanou konektivitou Modbus, OPC-UA, BACnet a MQTT.
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Co všechno můžete s produktem Eclipse Kura vytvořit
Eclipse Kura je framework založený na Javě a OSGi, který promění Linuxový stroj v řízenou IoT okrajovou bránu. Abstrahuje nízkoúrovňovou práci s dotazováním průmyslových protokolů, normalizací datových zátěží, ukládáním offline dat do vyrovnávací paměti a publikováním telemetrie do cloudového brokera, aby se integrátoři mohli soustředit na propojování aktiv a psaní obchodní logiky namísto instalatérských prací.
Spuštění Kury na VPS poskytuje průmyslovým integrátorům, OEM výrobcům a IoT konzultantům reprodukovatelné testovací prostředí pro konfigurace brány předtím, než se odešlou na fyzický hardware. Administrační konzole založená na prohlížeči vzdáleně zpřístupňuje každý wire graph, ovladač a cloudový konektor, takže můžete prototypovat proti skutečným PLC a MQTT brokerům bez zřizování vyhrazených okrajových zařízení.
Hlavní funkce Eclipse Kura
Ovladače průmyslových protokolů
Vestavěné ovladače pro Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 a sběrnici CAN vám umožňují dotazovat se na PLC a senzory bez psaní vlastního kódu.
Vizuální graf zapojení
Zmapujte ovladače, prostředky, filtry a cloudové vydavatele jako vizuální graf toku dat přímo v administrátorské konzoli v prohlížeči.
Cloudové konektory
Publikování telemetrie do Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub nebo jakéhokoli MQTT brokeru s offline ukládáním do vyrovnávací paměti a doručením typu store-and-forward.
OSGi běhové prostředí
Dynamické nasazování podepsaných balíčků a balíčků ovladačů bezdrátově za účelem rozšíření chování brány bez restartování frameworku.
Orchestrace kontejnerů
Spravujte kontejnery úloh na bráně ze stejného administrátorského rozhraní, propojující okrajovou orchestraci s tradičními datovými toky Kura.
Vzdálená správa
Nakonfigurujte každý snímek, ovladač a bezpečnostní zásady z webové konzole, aby bylo možné překonfigurovat flotilu bran z jednoho místa.
Proč provozovat Eclipse Kura u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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