Nasaďte Baserow s instalací na jedno kliknutí.
Open-source no-code databáze a alternativa k Airtable pro vytváření tabulek pro spolupráci, pracovních postupů a interních nástrojů.
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Co všechno můžete s produktem Baserow vytvořit
Baserow je open-source no-code platforma, která týmům umožňuje vytvářet kolaborativní databáze, interní nástroje a automatizované pracovní postupy prostřednictvím známého tabulkového rozhraní – bez SQL, bez nastavení infrastruktury a bez cen za záznam. Tabulky, bohaté typy polí, zobrazení, formuláře a REST API z ní dělají praktickou alternativu k Airtable pro produktové, provozní, marketingové a inženýrské týmy.
Vlastní hostování Baserow na vašem vlastním VPS udržuje záznamy zákazníků, sledování projektů, data CRM a odpovědi z formulářů uvnitř vaší infrastruktury namísto databáze dodavatele SaaS. Kontrolujete limity úložiště, uchovávání dat, integrace a přístup – a vyhnete se poplatkům za uživatele, které se zvyšují s velikostí týmu, jak roste vaše využití.
Hlavní funkce Baserow
Tabulkové uživatelské rozhraní
Upravujte data prostřednictvím známého mřížkového rozhraní s řazením, filtrováním, seskupováním a řádkovými úpravami buněk, které připomíná Excel nebo Tabulky Google.
Pokročilé typy polí
Kombinujte text, čísla, data, jednoduchý a vícenásobný výběr, vzorce, přílohy souborů, propojení mezi tabulkami a vyhledávací pole v jednom schématu.
Více zobrazení
Vizualizujte stejnou tabulku jako mřížku, kanbanovou nástěnku, kalendář, galerii nebo formulář pro podporu různých týmových pracovních postupů bez duplikování dat.
Formuláře a sdílení
Zveřejněte veřejné formuláře, které zapisují přímo do vašich tabulek, a sdílejte zobrazení pouze pro čtení nebo upravitelná zobrazení se spolupracovníky mimo váš pracovní prostor.
REST API a webhooks
Každá tabulka nabízí typové REST API a spouštěče webhooků, což vám umožňuje integrovat Baserow s vlastními aplikacemi, automatizacemi a BI nástroji.
Proč provozovat Baserow u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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