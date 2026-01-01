Implementujte EspoCRM instalací na jedno kliknutí.
Bezplatná open-source CRM platforma pro správu potenciálních zákazníků, kontaktů, obchodů, kampaní a případů podpory v čistém, přizpůsobitelném rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem EspoCRM vytvořit
EspoCRM je plně open-source CRM platforma vytvořená pro organizace všech velikostí, které potřebují flexibilní, přizpůsobitelný systém pro správu vztahů se zákazníky. Pokrývá kompletní prodejní cyklus – potenciální zákazníky, účty, kontakty, příležitosti a aktivity – spolu s marketingovými kampaněmi, integrací e-mailu a vestavěným helpdeskem pro případy podpory.
Vlastní hosting EspoCRM na vašem VPS dává všechna vaše zákaznická data pod vaši přímou kontrolu bez licenčních poplatků za uživatele, bez závislosti na dodavateli a se svobodou rozšířit platformu o vlastní entity, pole a pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim přesným obchodním procesům.
Hlavní funkce EspoCRM
Kompletní prodejní trychtýř
Sledujte zájemce od prvního kontaktu až po uzavření s přizpůsobitelnými fázemi obchodních příležitostí, záznamy aktivit a prognózováním, které jsou zabudované do každého záznamu účtu.
Marketingové kampaně
Vytvářejte a odesílejte e-mailové kampaně na cílené seznamy kontaktů se sledováním otevření a kliknutí, aniž byste potřebovali marketingovou platformu třetí strany.
Vlastní Entity a Pole
Vytvářejte vlastní datové modely s novými typy entit, poli, vztahy a zobrazeními prostřednictvím administrátorského panelu – pro většinu přizpůsobení není potřeba žádné kódování.
Integrovaný helpdesk
Vyřizujte případy zákaznické podpory pomocí tiketingového systému, který se přímo propojuje s kontakty, účty a záznamy o prodeji pro získání úplného kontextu.
REST API a integrace
Propojte EspoCRM s externími systémy prostřednictvím čistého REST API, s vestavěnými integracemi pro e-mailové servery, VoIP a oblíbené obchodní nástroje.
Proč provozovat EspoCRM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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