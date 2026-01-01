Implementujte Fireshare s instalací na jedno kliknutí
Platforma s vlastním hostingem pro sdílení videí a obrázků pro herní klipy s unikátními sdílenými odkazy a přístupem chráněným heslem.
Vyberte si VPS balíček pro Fireshare
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem Fireshare vytvořit
Fireshare je platforma pro sdílení médií s vlastním hostingem, určená pro sdílení herních klipů, videí a obrázků prostřednictvím unikátních odkazů pro sdílení jednotlivých položek. Nahrajte své nahrávky jednou a sdílejte je individuálně s přáteli nebo veřejně — každý klip získá svou vlastní URL adresu, s volitelnou ochranou heslem pro položky, které chcete udržet částečně soukromé.
Na rozdíl od cloudových video služeb běží Fireshare zcela na vašem vlastním VPS, bez omezení nahrávání, bez vodoznaků a bez nutnosti účtu pro diváky. Obsah je organizován podle hry, prohlížetelný prostřednictvím veřejného nebo soukromého kanálu a odebíratelný přes RSS — což dává vašemu publiku řádný domov pro váš video obsah, aniž byste je posílali na platformu třetí strany.
Hlavní funkce Fireshare
Odkazy pro sdílení jednotlivých klipů
Každé video a obrázek získává jedinečnou veřejnou URL adresu, kterou můžete přímo sdílet – bez nuceného vytváření účtu nebo přesměrování na platformu pro diváky.
Sdílení chráněné heslem
Uzamkněte jednotlivé klipy nebo celý svůj kanál za heslem, abyste přesně kontrolovali, kdo může zobrazit váš obsah.
Herní organizace
Označujte a procházejte obsah podle názvu hry, udržujte své klipy uspořádané a usnadněte divákům hledání záběrů pro konkrétní hru.
Podpora RSS kanálu
Fireshare generuje RSS kanály, takže se sledující mohou přihlásit k odběru a být upozorněni, kdykoli zveřejníte nové klipy nebo obrázky.
Integrované překódování videa
Transkódování založené na CPU automaticky zpracovává nahrávky do formátů optimalizovaných pro web, takže se klipy plynule přehrávají v jakémkoli prohlížeči bez ruční konverze.
Proč provozovat Fireshare u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
30denní záruka vrácení peněz
Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.
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