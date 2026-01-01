Instalace Matrix Conduit na jedno kliknutí
Lehký Matrix homeserver založený na Rustu pro bezpečný, federovaný chat s minimální spotřebou zdrojů.
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Co všechno můžete s produktem Matrix Conduit vytvořit
Matrix Conduit je jednoduchý, rychlý a spolehlivý Matrix homeserver napsaný v Rustu. Navržený jako odlehčená alternativa k Synapse, dodává se jako jediný binární soubor s integrovanou databází RocksDB, čímž eliminuje potřebu PostgreSQL nebo jiných externích služeb a dramaticky snižuje nároky na zdroje potřebné k provozování vlastního chatovacího serveru.
Vlastní hostování Conduitu na VPS vám dává plné vlastnictví historie zpráv, médií a šifrovacích klíčů, přičemž stále federuje s globální sítí Matrix. Šifrování end-to-end je ve výchozím nastavení povoleno a jakýkoli standardní klient Matrix, jako je Element, FluffyChat nebo Cinny, se připojí bez problémů, takže vaše komunita nadále používá nástroje, které již zná.
Hlavní funkce Matrix Conduit
Nízká náročnost
Jediný binární soubor Rust s integrovaným úložištěm RocksDB běží pohodlně na malých plánech VPS, kde by Synapse měl potíže.
Koncové šifrování
Soukromé místnosti a přímé zprávy jsou standardně šifrovány, takže obsah zpráv zůstává nečitelný pro kohokoli jiného než pro jejich příjemce.
Matrix federace
Spojte se s uživateli na jakémkoli jiném Matrix homeserveru po celém světě prostřednictvím otevřeného protokolu Matrix a federační sítě.
Žádná externí databáze
Ukládá všechna data ve vestavěné instanci RocksDB, čímž odstraňuje složitost nastavení, ladění a zálohování PostgreSQL.
Standardní klienti podporováni
Funguje s Element, FluffyChat, Cinny, Nheko a každým dalším klientem, který komunikuje s API klient-server Matrix.
Kontrola registračního tokenu
Omezte vytváření nových účtů sdíleným tajným tokenem, aby se na váš server mohli registrovat pouze lidé, které pozvete.
Proč provozovat Matrix Conduit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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