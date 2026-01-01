Implementujte MicroRealEstate jedním kliknutím.
Open-source správa pronajímaných nemovitostí pro pronajímatele: nájemní smlouvy, nájemné, nájemníci a úložiště dokumentů v jedné self-hostované platformě.
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Co všechno můžete s produktem MicroRealEstate vytvořit
MicroRealEstate je open-source aplikace pro správu nemovitostí, postavená speciálně pro nezávislé pronajímatele a malé realitní týmy. Konsoliduje záznamy nájemníků, nájemní smlouvy, sledování nájemného a generování dokumentů do jednoho samostatně hostovaného pracovního prostředí, čímž eliminuje poplatky za jednotku a kompromisy sdílení dat komerčních SaaS pro správu nemovitostí.
Samostatné hostování MicroRealEstate na vašem vlastním VPS udržuje citlivé informace o nájemnících, nájemní smlouvy a historii plateb pod vaší plnou kontrolou. Architektura mikroslužeb čistě odděluje portál pro pronajímatele, portál pro nájemníky, generátor dokumentů a e-mailovou službu, což usnadňuje správu pronájmů v jakémkoli rozsahu bez opakovaných nákladů na software.
Hlavní funkce MicroRealEstate
Správa pronájmů
Generujte nájemní smlouvy z přizpůsobitelných šablon a ukládejte každou smlouvu, dodatek a dokument spojený s každým nájmem na jednom místě.
Sledování plateb nájemného
Evidujte příchozí platby a sledujte dlužné zůstatky napříč všemi jednotkami, s automatickým generováním oznámení a potvrzení pro nájemníky.
Portál nájemce
Vyhrazené rozhraní pro nájemníky jim umožňuje zkontrolovat svou nájemní smlouvu, zobrazit historii plateb a stáhnout si účtenky, aniž by kontaktovali pronajímatele.
Vlastní dokumenty
Vytvářejte oznámení, dopisy a sdělení z opakovaně použitelných šablon, aby komunikace s nájemníky zůstala konzistentní a profesionální.
Týmová spolupráce
Pozvěte spolupracovníky ke sdílení pracovního zatížení správy nemovitostí, díky čemuž je platforma vhodná jak pro nezávislé pronajímatele, tak i pro realitní kanceláře.
E-mailová oznámení
Připojte SMTP, Mailgun nebo Gmail k odesílání účtenek, hromadných oznámení a pozvánek nájemníkům přímo z aplikace.
Proč provozovat MicroRealEstate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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