Implementujte Raneto jedním kliknutím.
Wiki znalostní báze s podporou Markdownu pro Node.js – obsah založený na souborech s čistou čtečkou a editorem v prohlížeči.
Vyberte si VPS balíček pro Raneto
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Raneto vytvořit
Raneto je lehká, open-source znalostní báze postavená na Node.js, která promění složku souborů Markdown v čistý, prohledávatelný dokumentační web. Není třeba spravovat žádnou databázi – obsah je uložen jako obyčejné soubory
.md v adresáři, který spravujete, což usnadňuje správu verzí, zálohování a tvorbu obsahu ve vašem oblíbeném editoru. Zahrnutý webový editor umožňuje úpravy v prohlížeči pro netechnické uživatele, zatímco vývojáři mohou tvořit přímo ve svém preferovaném nástroji Markdown a nechat git spravovat historii.
Vlastní hostování Raneto na VPS vám poskytuje soukromou znalostní bázi, kterou plně vlastníte, bez závislosti na dodavateli, bez poplatků za uživatele a s obsahem, který je uložen jako přenosné soubory namísto proprietární databáze.
Hlavní funkce Raneto
Souborový obsah
Články jsou obyčejné soubory Markdown v adresáři s obsahem – verzujte pomocí gitu, zálohujte pomocí rsync, upravujte libovolným nástrojem, který se vám líbí.
Editor v prohlížeči
Vestavěný editor umožňuje netechnickým uživatelům aktualizovat stránky přímo z prohlížeče, aniž by se dotýkali souborového systému nebo spouštěli git.
Plnotextové vyhledávání
Rychlé vyhledávání v paměti napříč každou stránkou umožňuje čtenářům okamžitě najít obsah, aniž by opustili web dokumentace.
Hierarchie kategorií
Struktura složek se stává navigačním stromem, s vlastním pořadím řazení prostřednictvím metadat pro jednotlivé složky, takže vaše IA zrcadlí váš obsah.
Tematizovatelné rozvržení
Vyměňte nebo rozšiřte výchozí téma tak, aby odpovídalo vaší značce – témata Raneto jsou jednoduché balíčky HTML, CSS a JS.
Proč provozovat Raneto u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.