Nasaďte draw.io instalací jedním kliknutím.
Bezplatná open-source aplikace pro tvorbu vývojových diagramů, síťových diagramů, UML a vizualizací architektury – plně s vlastním hostováním.
Vyberte si VPS balíček pro draw.io
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem draw.io vytvořit
draw.io (diagrams.net) je bezplatný nástroj pro tvorbu diagramů s otevřeným zdrojovým kódem, kterému důvěřují miliony inženýrů, architektů a obchodních analytiků. Podporuje širokou škálu typů diagramů – vývojové diagramy, diagramy tříd UML, diagramy entitně-relačních vztahů, mapy sítí a infrastruktury, pracovní postupy BPMN a další – vše z propracovaného editoru založeného na prohlížeči.
Vlastní hostování draw.io na vašem vlastním VPS znamená, že všechna data diagramů zůstávají ve vaší infrastruktuře. Žádné soubory nejsou odesílány na externí servery, což z něj činí výchozí volbu pro týmy v regulovaných odvětvích nebo pro ty s přísnými požadavky na rezidenci dat. Obraz Dockeru je bezstavový a lehký, bez závislostí na databázi.
Hlavní funkce draw.io
Nulové externí závislosti
draw.io běží jako jediný bezstavový kontejner bez nutnosti databáze — data diagramů nikdy neopustí váš server.
Široká podpora diagramů
Vytvářejte vývojové diagramy, UML, ER diagramy, síťové mapy, pracovní postupy BPMN a drátěné modely v jednom jednotném editoru.
Integrace cloudového úložiště
Připojte se k Disku Google, Microsoft OneDrive a GitLabu pro ukládání a verzování diagramů společně s vašimi stávajícími soubory.
Serverový export
Exportujte diagramy do formátů PDF, PNG, SVG a Visio (.vsdx) přímo na serveru bez zpracování na straně klienta.
Editor s offline režimem
Funguje plně offline přidáním
?offline=1 k URL adrese – ideální pro izolovaná nebo omezená prostředí.
Proč provozovat draw.io u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.