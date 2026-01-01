Implementujte Teable jedním kliknutím.
Open-source no-code databáze s tabulkovým rozhraním poháněná PostgreSQL a spoluprací v reálném čase.
Vyberte si VPS balíček pro Teable
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Teable vytvořit
Teable je rychlá, open-source alternativa k Airtable, která kombinuje známé tabulkové rozhraní s plným výkonem databáze PostgreSQL. Podporuje bohaté typy polí, vícenásobné režimy zobrazení, spolupráci v reálném čase a filtrování na úrovni řádků — to vše podpořeno databází, kterou plně ovládáte.
Vlastní hostování Teable na VPS znamená, že vaše firemní data žijí ve vaší vlastní instanci PostgreSQL bez omezení počtu řádků, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na dodavateli. Týmy mohou vytvářet interní nástroje, sledovače projektů a databáze ve stylu CRM bez psaní kódu.
Hlavní funkce Teable
PostgreSQL backend
Všechna data jsou uložena ve standardní databázi PostgreSQL, kterou vlastníte, bez proprietárního formátu nebo závislosti na dodavateli.
Více typů zobrazení
Přepínejte mezi zobrazeními mřížky, galerie, kanbanu, kalendáře a formuláře pro práci s daty ve formátu, který vyhovuje každému pracovnímu postupu.
Spolupráce v reálném čase
Více členů týmu může současně upravovat tabulky s živými aktualizacemi a bez konfliktů.
Bez limitů řádků
Na rozdíl od alternativ SaaS, samohostovaný Teable nemá žádná umělá omezení na řádky, tabulky nebo velikost pracovního prostoru.
Přístup k API
Rozhraní RESTful API vám umožňuje integrovat data z Teable s externími nástroji, automatizačními platformami a vlastními aplikacemi.
Proč provozovat Teable u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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