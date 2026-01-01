Implementujte imgproxy instalací jedním kliknutím.
Rychlý a bezpečný server pro zpracování obrázků za běhu, který mění velikost, převádí a optimalizuje obrázky prostřednictvím jednoduchých požadavků na základě URL.
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Co všechno můžete s produktem imgproxy vytvořit
imgproxy je vysoce výkonný samostatný server pro zpracování obrázků za běhu. Namísto psaní kódu pro manipulaci s obrázky ve vaší aplikaci nebo placení poplatků za SaaS za každou transformaci nasadíte imgproxy jednou a transformujete obrázky pomocí parametrů URL. Změňte velikost, ořízněte, konvertujte, opatřete vodoznakem a optimalizujte obrázky vytvořením URL adresy – bez nutnosti změn ve vašem úložišti obrázků nebo doručovací pipeline.
Postavený na libvips, imgproxy zpracovává obrázky výrazně rychleji než ImageMagick s nižší spotřebou paměti. Podporuje JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF a další, s automatickým výběrem formátu pro nejlepší poměr kvality a velikosti. Vlastní hosting vám poskytuje neomezené transformace obrázků za paušální cenu VPS bez cen za jednotlivé požadavky.
Hlavní funkce imgproxy
Zpracování na bázi URL
Transformujte obrázky vytvořením URL — žádné změny kódu, žádné přepracování obrazového pipeline a žádné SDK k instalaci do vaší aplikace.
Převod formátu
Automaticky doručovat WebP nebo AVIF prohlížečům, které je podporují, s návratem k JPEG nebo PNG pro starší klienty.
Podpora cloudového úložiště
Načtěte zdrojové obrázky přímo z S3, Google Cloud Storage, Azure Blob nebo z jakékoli HTTP URL bez kopírování souborů na server.
Ochrana před obrázkovými bombami
Vestavěná omezení rozlišení zdroje a velikosti souboru zabraňují dekompresním útokům, které by mohly vyčerpat paměť serveru.
Podepisování URL
Kryptografické podpisy URL zabraňují neoprávněnému použití vaší instance imgproxy jako veřejného proxy serveru pro obrázky pro obecné účely.
Proč provozovat imgproxy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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