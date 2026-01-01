Nasaďte Fenrus s instalací na jedno kliknutí.
Osobní domovská stránka a řídicí panel pro rychlý přístup k vašim aplikacím, webům a službám s chytrými widgety aplikací a vlastními vyhledávači.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Fenrus vytvořit
Fenrus je osobní dashboard s vlastním hostováním, který nahrazuje stránku nové záložky vašeho prohlížeče plně přizpůsobitelnou domovskou stránkou. Uspořádejte si odkazy a aplikace do skupin, používejte chytré widgety aplikací, které načítají živá data ze služeb jako Sonarr, Radarr a Jellyfin, a nakonfigurujte si více vyhledávačů pomocí klávesových zkratek. Všechny vaše osobní aplikace a často navštěvované stránky jsou k dispozici na první pohled z jediné, soukromé stránky.
Protože Fenrus běží zcela na vašem vlastním VPS, žádné z vašich URL aplikací, vzorců používání ani nakonfigurovaných služeb nejsou sdíleny s dashboardovými službami třetích stran. Data jsou uložena v odlehčeném souboru LiteDB, což znamená, že není třeba spravovat externí databázi – nastavení trvá sekundy a celá konfigurace je obsažena v jediném svazku.
Hlavní funkce Fenrus
Chytré widgety aplikací
Připojte služby jako Sonarr, Radarr, Jellyfin a další pro zobrazení aktuálního stavu, počtů a údajů o aktivitě přímo na dlaždicích vašeho řídicího panelu.
Vlastní vyhledávače
Přidejte libovolný vyhledávač s URL vzorem a klávesovou zkratkou, poté přepínejte mezi Googlem, DuckDuckGo nebo vlastní instancí Searx jediným stisknutím klávesy.
Uspořádané skupiny aplikací
Uspořádejte odkazy a aplikace do pojmenovaných skupin, abyste udrželi pracovní aplikace, mediální služby, domácí automatizaci a osobní stránky přehledně oddělené.
Víceuživatelská podpora
Každý uživatel má nezávislou konfiguraci ovládacího panelu, takže si každý člen domácnosti nebo týmu může udržovat své vlastní rozvržení a seznam aplikací.
Automatické favicony
Fenrus automaticky načítá favikony pro odkazy, které nemají nakonfigurovanou vlastní ikonu, čímž udržuje váš panel vizuálně přehledný bez ruční práce.
Nulová externí databáze
Veškeré nastavení je uloženo v jediném souboru LiteDB – není potřeba žádná databáze PostgreSQL ani MySQL, díky čemuž jsou zálohy a migrace pouhou kopií souboru.
Proč provozovat Fenrus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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