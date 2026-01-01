Implementujte Friendica jedním kliknutím
Vyspělá, samoobslužná sociální síť fediverse, která federuje s Mastodonem, Diasporou, ActivityPubem a dalšími.
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Co všechno můžete s produktem Friendica vytvořit
Friendica je jednou z nejstarších a nejvíce interoperabilních sociálních sítí s vlastním hostingem ve fediverse. Federuje se současně přes ActivityPub, Diaspora a svůj vlastní protokol DFRN — což znamená, že vaše instance Friendica se může připojit k Mastodonu, Misskey, Pixelfedu, Diaspora podům a desítkám dalších sítí z jednoho účtu. Na rozdíl od novějších platforem, které se zaměřují na jeden protokol, byla Friendica účelově vytvořena pro maximální dosah federace napříč celým decentralizovaným sociálním webem.
Provozování Friendica na vašem vlastním VPS vám dává plné vlastnictví vaší sociální identity a dat. Vy si volíte pravidla, rozhodujete, se kterými sítěmi se budete federovat, a udržujete všechny příspěvky, kontakty a média pod svou přímou kontrolou — bez reklamy a bez platformy, která by mohla zítra zmizet nebo změnit své podmínky.
Hlavní funkce Friendica
Univerzální federace
Připojuje se současně k sítím ActivityPub, Diaspora a DFRN – umožňuje sledovat a komunikovat s uživateli Mastodon, Misskey, Pixelfed a Diaspora z jednoho účtu.
Bohaté formáty příspěvků
Podporuje dlouhé příspěvky s plným formátováním BBCode a Markdown, vložené obrázky, přílohy souborů a ankety — daleko za limitem 500 znaků mikroblogovacích platforem.
Kontakty s důrazem na soukromí
Detailní nastavení publika pro každý příspěvek – sdílejte s každým, s konkrétními skupinami kontaktů nebo s jednotlivci – což vám dává soukromí na úrovni Mastodonu s mechanismem skupin ve stylu Facebooku.
Fórum a skupinové kanály
Vytvořte účty fóra založené na tématech, do kterých se může zapojit jakýkoli uživatel fediverse, což umožní vláknové komunitní diskuze napříč síťovými hranicemi.
Události a kalendář
Vestavěné vytváření událostí s RSVP a osobní kalendář, který se synchronizuje napříč federovanými kontakty, je užitečné pro koordinaci komunity bez externích nástrojů.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Friendicu oficiálními doplňky pro ověřování LDAP, úložiště S3, push oznámení, další poskytovatele OAuth a křížové publikování na jiné platformy.
Proč provozovat Friendica u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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