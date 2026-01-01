Sleva až 69 % na phpIPAM

Implementujte phpIPAM jedním kliknutím.

Open-source nástroj pro správu IP adres pro sledování a organizaci podsítí IPv4/IPv6 a síťových prostředků.

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Implementujte phpIPAM jedním kliknutím.

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Bandwidth: 8 TB
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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Prostor na NVMe disku: 200 GB
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66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem phpIPAM vytvořit

phpIPAM je samoobslužná, webová aplikace pro správu IP adres (IPAM), která správcům sítě poskytuje strukturovaný způsob sledování a organizace adresního prostoru IPv4 a IPv6. Namísto udržování tabulek nebo spoléhání se na proprietární software pro správu sítě, phpIPAM nabízí rozhraní založené na databázi pro plánování podsítí, sledování přidělování IP adres, správu VLAN a automatické zjišťování sítě.

Provozování phpIPAM na vaší vlastní infrastruktuře znamená, že vaše data IP adres – podsítě, přiřazení VLAN, mapování NAT a záznamy zařízení – zůstávají na serverech, které ovládáte, bez závislosti na cloudu nebo licenčních nákladů. Vestavěný síťový skener pingá hostitele podle konfigurovatelného plánu, aby udržoval aktuální stav IP adres, a REST API vám umožňuje integrovat správu IP adres do zřizovacích kanálů a automatizačních pracovních postupů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce phpIPAM

Vizualizace podsítě

Zobrazte graficky adresní prostor IPv4 a IPv6, se sledováním volného místa a hierarchií podsítí, vše na první pohled.

Automatizované síťové skenování

Integrované zjišťování sítě odesílá ping hostitelům podle konfigurovatelného plánu a automaticky aktualizuje stav IP adres bez ručního zásahu.

Správa VLAN a VRF

Sledujte VLANy a VRFy vedle IP adres, abyste měli kompletní přehled o vaší segmentaci sítě.

Přístup k REST API

Programová správa IP adres prostřednictvím REST API umožňuje integrovat phpIPAM do pracovních postupů zřizování a automatizace infrastruktury.

Integrace PowerDNS

Synchronizujte název hostitele a záznamy IP adres přímo s PowerDNS pro udržení konzistentních dat DNS a IPAM bez ručních aktualizací.

Proč provozovat phpIPAM u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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