Implementujte phpIPAM jedním kliknutím.
Open-source nástroj pro správu IP adres pro sledování a organizaci podsítí IPv4/IPv6 a síťových prostředků.
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Co všechno můžete s produktem phpIPAM vytvořit
phpIPAM je samoobslužná, webová aplikace pro správu IP adres (IPAM), která správcům sítě poskytuje strukturovaný způsob sledování a organizace adresního prostoru IPv4 a IPv6. Namísto udržování tabulek nebo spoléhání se na proprietární software pro správu sítě, phpIPAM nabízí rozhraní založené na databázi pro plánování podsítí, sledování přidělování IP adres, správu VLAN a automatické zjišťování sítě.
Provozování phpIPAM na vaší vlastní infrastruktuře znamená, že vaše data IP adres – podsítě, přiřazení VLAN, mapování NAT a záznamy zařízení – zůstávají na serverech, které ovládáte, bez závislosti na cloudu nebo licenčních nákladů. Vestavěný síťový skener pingá hostitele podle konfigurovatelného plánu, aby udržoval aktuální stav IP adres, a REST API vám umožňuje integrovat správu IP adres do zřizovacích kanálů a automatizačních pracovních postupů.
Hlavní funkce phpIPAM
Vizualizace podsítě
Zobrazte graficky adresní prostor IPv4 a IPv6, se sledováním volného místa a hierarchií podsítí, vše na první pohled.
Automatizované síťové skenování
Integrované zjišťování sítě odesílá ping hostitelům podle konfigurovatelného plánu a automaticky aktualizuje stav IP adres bez ručního zásahu.
Správa VLAN a VRF
Sledujte VLANy a VRFy vedle IP adres, abyste měli kompletní přehled o vaší segmentaci sítě.
Přístup k REST API
Programová správa IP adres prostřednictvím REST API umožňuje integrovat phpIPAM do pracovních postupů zřizování a automatizace infrastruktury.
Integrace PowerDNS
Synchronizujte název hostitele a záznamy IP adres přímo s PowerDNS pro udržení konzistentních dat DNS a IPAM bez ručních aktualizací.
Proč provozovat phpIPAM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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