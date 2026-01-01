Nasaďte Databasus jedním kliknutím.
Samoobslužný správce záloh databází pro automatizaci a monitorování záloh PostgreSQL, MySQL a MongoDB.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Databasus vytvořit
Databasus je nástroj pro správu záloh databází s vlastním hostingem, který centralizuje automatizované zálohy pro PostgreSQL, MySQL a MongoDB pod jednotným webovým rozhraním. Zajišťuje celý životní cyklus zálohování – plánování, provádění, kompresi, rotaci uchovávání a monitorování stavu – aniž by vyžadoval samostatné skripty pro každý typ databáze.
Vlastní hosting Databasusu na vašem VPS ukládá zálohy přímo na vaši vlastní infrastrukturu, čímž eliminuje poplatky za cloudové úložiště za gigabyte a udržuje citlivá data pod vaší kontrolou. Webový panel poskytuje jasný přehled o úspěšnosti záloh, využití úložiště a historii úloh, zatímco vyhrazené zdroje VPS zajišťují, že zálohovací úlohy běží bez dopadu na výkon produkční databáze.
Hlavní funkce Databasus
Podpora více databází
Zálohuje PostgreSQL, MySQL a MongoDB z jednotného rozhraní, čímž odpadá nutnost spravovat samostatné zálohovací skripty pro každý databázový stroj.
Automatizované plánování
Nakonfigurujte intervaly zálohování a zásady uchovávání tak, aby se denní, týdenní a měsíční zálohy automaticky střídaly bez ručního zásahu.
Webový řídicí panel
Monitorujte stav záloh, využití úložiště a historii úloh z centralizovaného rozhraní s upozorněními na selhání vyžadující pozornost.
Ověření zálohy
Provádí kontroly integrity po každé záloze, aby se potvrdilo, že záloha je platná a použitelná, než se započítá do vaší retenční politiky.
Obnova k určitému bodu v čase
Obnovte databáze na konkrétní záložní snímek, což umožňuje obnovu po havárii a bezpečné testování produkčních dat v testovacích prostředích.
Proč provozovat Databasus u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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