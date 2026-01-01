Nasaďte PsiTransfer s instalací na jedno kliknutí.
Jednoduché sdílení souborů s vlastním hostingem s odkazy s omezenou platností, ochranou heslem a obnovitelným nahráváním – bez nutnosti účtů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PsiTransfer vytvořit
PsiTransfer je lehká, open-source služba pro přenos souborů pro sdílení souborů prostřednictvím odkazů ke stažení s omezenou platností — bez nutnosti účtů pro odesílatele nebo příjemce. Soubory jsou organizovány do nahrávacích úložišť s konfigurovatelnými dobami uchování v rozsahu od jednorázového stažení po vypršení platnosti po 8 týdnech. Každé úložiště může být volitelně chráněno heslem s šifrováním AES a příjemci si mohou vše stáhnout jako jeden archiv zip nebo tar.gz bez nutnosti cokoli instalovat.
Vlastní hostování PsiTransfer na vašem VPS udržuje přenosy souborů soukromé: žádná omezení velikosti uložená cloudovou službou, žádná metadata souborů odesílaná třetím stranám a plnou kontrolu nad zásadami uchování a úložištěm. Volitelný administrátorský panel vám umožňuje monitorovat aktivní nahrávání a spravovat úložiště z jedné chráněné stránky.
Hlavní funkce PsiTransfer
Odkazy ke stažení s omezenou platností
Nastavte dobu uchování od jednorázového stažení až na 8 týdnů – soubory a jejich odkazy jsou automaticky odstraněny po vypršení platnosti.
Účty nejsou potřeba
Příjemci stahují soubory přímo ze sdíleného odkazu, aniž by se registrovali nebo přihlašovali k jakékoli službě.
Úložiště chráněná heslem
Zabezpečte jakékoli nahrávání pomocí hesel k úložišti šifrovaných AES, aby pouze zamýšlení příjemci měli přístup ke sdíleným souborům.
Obnovitelné nahrávání
Nahrávání velkých souborů se automaticky obnoví po přerušení sítě pomocí protokolu tus.io, což zabraňuje neúspěšným přenosům na pomalých připojeních.
Hromadné stažení archivu
Příjemci si mohou stáhnout všechny soubory v úložišti jako jeden archiv zip nebo tar.gz jedním kliknutím, aniž by stahovali soubory jednotlivě.
Administrátorský panel
Monitorujte všechny aktivní buckety, prohlížejte využití úložiště a odstraňujte nahrané soubory z heslem chráněného administračního panelu na adrese /admin.
Proč provozovat PsiTransfer u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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