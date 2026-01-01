Sleva až 69 % na Whishper

Implementujte Whishper jedním kliknutím.

Sada pro přepis zvuku a titulkování s vlastním hostingem, která spouští Whisper, překlad a úpravy zcela na vašem vlastním serveru.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
202,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Whishper jedním kliknutím.

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NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Whishper vytvořit

Whishper je open-source sada pro transkripci a titulkování, která lokálně spouští OpenAI Whisper pro vysoce přesný převod řeči na text bez odesílání zvuku jakékoli službě třetí strany. Nahrajte mediální soubory, vložte jakoukoli URL adresu podporovanou yt-dlp a Whishper se postará o transkripci, překlad a úpravu titulků na jednom místě – vše prostřednictvím vyladěného webového uživatelského rozhraní.

Vlastní hostování Whishperu udržuje citlivé nahrávky – rozhovory, schůzky, přednášky, zákaznické hovory – zcela na vaší infrastruktuře. Přibalený engine LibreTranslate přidává offline strojový překlad napříč desítkami jazyků a integrovaný editor titulků vám umožňuje doladit časování, rozdělit segmenty a exportovat do formátů SRT, VTT, TXT nebo JSON bez opuštění prohlížeče.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Whishper

Lokální transkripce Whisper

Poháněno FasterWhisper, přepisujte zvuk a video na svém vlastním hardwaru bez externích volání API nebo poplatků za minutu.

URL a načítání souborů

Přetáhněte soubor přímo nebo vložte jakoukoli URL adresu podporovanou yt-dlp – YouTube, podcasty, přímé odkazy – a Whishper to načte a přepíše.

Offline překlad

Přibalený engine LibreTranslate překládá přepisy do desítek jazyků, aniž by odesílal text do komerčního překladatelského API.

Integrovaný editor titulků

Upravit časování, rozdělit nebo vložit segmenty a sledovat upozornění CPS v reálném čase, zatímco přehrávač zvýrazňuje aktivní řádek během přehrávání zvuku.

Více formátů exportu

Stáhněte si dokončené přepisy jako SRT, VTT, TXT nebo JSON, nebo zkopírujte nezpracovaný text přímo do schránky.

Profily CPU a GPU

Funguje na standardních instancích CPU ihned po vybalení a podporuje akceleraci GPU NVIDIA pro výrazně rychlejší přepis na výkonném hardwaru.

Proč provozovat Whishper u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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