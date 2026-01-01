Implementujte Whishper jedním kliknutím.
Sada pro přepis zvuku a titulkování s vlastním hostingem, která spouští Whisper, překlad a úpravy zcela na vašem vlastním serveru.
Vyberte si VPS balíček pro Whishper
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Whishper vytvořit
Whishper je open-source sada pro transkripci a titulkování, která lokálně spouští OpenAI Whisper pro vysoce přesný převod řeči na text bez odesílání zvuku jakékoli službě třetí strany. Nahrajte mediální soubory, vložte jakoukoli URL adresu podporovanou yt-dlp a Whishper se postará o transkripci, překlad a úpravu titulků na jednom místě – vše prostřednictvím vyladěného webového uživatelského rozhraní.
Vlastní hostování Whishperu udržuje citlivé nahrávky – rozhovory, schůzky, přednášky, zákaznické hovory – zcela na vaší infrastruktuře. Přibalený engine LibreTranslate přidává offline strojový překlad napříč desítkami jazyků a integrovaný editor titulků vám umožňuje doladit časování, rozdělit segmenty a exportovat do formátů SRT, VTT, TXT nebo JSON bez opuštění prohlížeče.
Hlavní funkce Whishper
Lokální transkripce Whisper
Poháněno FasterWhisper, přepisujte zvuk a video na svém vlastním hardwaru bez externích volání API nebo poplatků za minutu.
URL a načítání souborů
Přetáhněte soubor přímo nebo vložte jakoukoli URL adresu podporovanou yt-dlp – YouTube, podcasty, přímé odkazy – a Whishper to načte a přepíše.
Offline překlad
Přibalený engine LibreTranslate překládá přepisy do desítek jazyků, aniž by odesílal text do komerčního překladatelského API.
Integrovaný editor titulků
Upravit časování, rozdělit nebo vložit segmenty a sledovat upozornění CPS v reálném čase, zatímco přehrávač zvýrazňuje aktivní řádek během přehrávání zvuku.
Více formátů exportu
Stáhněte si dokončené přepisy jako SRT, VTT, TXT nebo JSON, nebo zkopírujte nezpracovaný text přímo do schránky.
Profily CPU a GPU
Funguje na standardních instancích CPU ihned po vybalení a podporuje akceleraci GPU NVIDIA pro výrazně rychlejší přepis na výkonném hardwaru.
Proč provozovat Whishper u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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