Implementujte Mobilizon jedním kliknutím.
Federovaný organizátor událostí s otevřeným zdrojovým kódem pro komunity a hnutí, které potřebují setkání bez dohledu.
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Co všechno můžete s produktem Mobilizon vytvořit
Mobilizon je bezplatná, federovaná platforma pro organizaci událostí, vyvinutá společností Framasoft a nyní spravovaná neziskovou organizací Kaihuri. Nahrazuje Facebook Události a Meetup sítí nezávislých instancí, které se propojují prostřednictvím protokolu ActivityPub, čímž dává organizátorům, aktivistům a komunitám místo pro publikování událostí a skupin, aniž by vystavoval účastníky sledování reklam, sběru dat nebo algoritmickým kanálům.
Vlastní hosting Mobilizonu na vašem vlastním VPS znamená, že kontrolujete, kdo se připojí k vaší instanci, jaká platí pravidla moderování a jak dlouho jsou data událostí uchovávána. Vaše komunita si uchovává svůj kalendář a seznam členů, i když jedna instance – nebo celá komerční platforma – zmizí, protože federace činí síť odolnou již svou podstatou.
Hlavní funkce Mobilizon
Federace ActivityPub
Propojte se s Mastodonem, PeerTube a každou další instancí Mobilizonu, aby účastníci sledovali události a skupiny napříč fediversem z jednoho účtu.
Skupiny a diskuze
Spravujte trvalé skupiny se sdílenými příspěvky, zdroji a diskuzními vlákny, aby organizace pokračovala mezi událostmi, nejen v den konání.
Soukromí v základu
Žádné sledovací nástroje třetích stran, žádná reklama a pro veřejné akce není vyžadován e-mail – účastníci se mohou anonymně přihlásit nebo s federovanou identitou.
Víceidentitní profily
Udržujte si oddělené identity pro aktivismus, práci a koníčky pod jedním účtem, aby osobní život zůstal oddělený od veřejné organizace.
Mapy a geolokace
Vyhledávání míst a mapy událostí poháněné OpenStreetMap pomáhají místním komunitám najít blízká setkání, aniž by posílaly data komerčním poskytovatelům map.
Samostatně hostovaná moderace
Nastavte celoinstanční pravidla, schvalujte nové účty a blokujte nepřátelské servery – každé rozhodnutí o moderování zůstává na vašem VPS namísto centrální platformy.
Proč provozovat Mobilizon u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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