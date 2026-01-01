Nasaďte instalaci Docker Registry na jedno kliknutí.
Oficiální soukromý registr pro ukládání, distribuci a správu vašich obrazů kontejnerů Docker.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Docker Registry vytvořit
Docker Registry je oficiální, open-source systém pro ukládání a distribuci Docker obrazů. Provozování vlastního registru poskytuje vašemu týmu soukromé, vysoce výkonné úložiště pro obrazy kontejnerů — udržuje proprietární aplikační kód mimo veřejné huby a zároveň zajišťuje rychlé a spolehlivé stahování obrazů pro vaše CI/CD pipeline a produkční nasazení.
Vlastní hosting na vašem VPS znamená, že data obrazů nikdy neopustí vaši infrastrukturu, což zjednodušuje dodržování zásad správy dat a eliminuje závislost na externích službách. Máte pod kontrolou přístup, zásady uchovávání a úložnou kapacitu — bez poplatků za jednotlivé obrazy nebo omezení šířky pásma uložených poskytovateli hostovaných registrů.
Hlavní funkce Docker Registry
Soukromé úložiště obrázků
Ukládejte vlastní obrazy kontejnerů bezpečně na vaší vlastní infrastruktuře a udržujte citlivý kód mimo veřejné registry.
Integrace CI/CD
Standardní API pro Docker push a pull zajišťuje kompatibilitu s každým nástrojem pro sestavování, pipeline a orchestrační platformou.
Podpora webhooků
Spustit následné kroky pipeline automaticky, kdykoli je nový image nahrán do registru.
Perzistentní vrstvová mezipaměť
Sdílené úložiště vrstev mezi obrazy výrazně snižuje využití disku a zrychluje distribuci obrazů v rámci vašeho týmu.
Proč provozovat Docker Registry u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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