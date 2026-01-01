Nasaďte Owncast jedním kliknutím.
Vlastní server pro živé vysílání a chat – vysílejte živé video podle svých vlastních podmínek, aniž byste se spoléhali na Twitch nebo YouTube.
Vyberte si VPS balíček pro Owncast
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Owncast vytvořit
Owncast je bezplatný, open-source, self-hostovaný server pro živé vysílání a chat, který vám dává plnou kontrolu nad vašimi vysíláními. Nahrazuje komerční platformy jako Twitch nebo YouTube Live vaším vlastním dedikovaným streamem, kde si nastavujete pravidla, spravujete vztahy s publikem a uchováváte veškerý obsah a data diváků na svém vlastním serveru.
Kompatibilní se standardním softwarem pro RTMP vysílání, jako je OBS, Streamlabs a XSplit, Owncast funguje s nástroji, které streameři již znají. Také se integruje s Fediversem prostřednictvím ActivityPub, což uživatelům na Mastodonu a dalších decentralizovaných platformách umožňuje sledovat a dostávat oznámení, když začnete vysílat – aniž by po nich vyžadoval vytvoření účtu na vašem webu.
Hlavní funkce Owncast
RTMP vysílání
Připojte se přímo z OBS, Streamlabs nebo jakéhokoli kodéru kompatibilního s RTMP – nejsou vyžadovány žádné proprietární pluginy ani změny softwaru.
Vestavěný živý chat
Integrovaný chat v reálném čase umožňuje divákům komunikovat během vašeho streamu, aniž by potřebovali widgety třetích stran nebo externí chatovací služby.
Integrace Fediverse
Podpora ActivityPub umožňuje uživatelům Mastodonu a dalších sítí Fediverse sledovat váš stream a dostávat oznámení o zahájení vysílání, čímž rozšiřuje váš dosah v decentralizovaných sítích.
Vlastní značka
Nastavte si své vlastní jméno, logo, popis a sociální odkazy, aby vaše stránka streamu odrážela vaši identitu, nikoli obecnou šablonu platformy.
Nahrávání streamu
Volitelně můžete uložit vysílání lokálně pro přehrávání na vyžádání, čímž divákům poskytnete přístup ke svému obsahu i poté, co živé vysílání skončí.
Proč provozovat Owncast u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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