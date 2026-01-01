Implementujte TeamMapper instalací jedním kliknutím.
Samostatně hostovaný nástroj pro tvorbu myšlenkových map pro spolupráci v reálném čase, určený pro týmy k brainstormingu, plánování a společnému strukturování nápadů.
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Co všechno můžete s produktem TeamMapper vytvořit
TeamMapper je open-source aplikace pro tvorbu myšlenkových map, která týmům umožňuje vytvářet, sdílet a upravovat myšlenkové mapy společně v reálném čase přes WebSockets. Vytvořena jako nástupce ukončeného projektu mindmapp se zaměřuje na spolupráci bez nutnosti uživatelských účtů – sdílejte odkaz s oprávněními pouze pro zobrazení nebo pro úpravy a členové týmu se mohou okamžitě připojit k relaci.
Vlastní hostování TeamMapperu na vašem vlastním VPS udržuje brainstormingové schůzky, projektové plány a týmové znalosti zcela na infrastruktuře, kterou ovládáte. Ve výchozím nastavení jsou myšlenkové mapy automaticky smazány po 30 dnech z důvodu souladu s GDPR a konfigurovatelná doba uchování umožňuje týmům v regulovaných prostředích přizpůsobit chování ohledně soukromí tak, aby odpovídalo jejich vlastním zásadám, aniž by závisely na poskytovateli SaaS třetí strany.
Hlavní funkce TeamMapper
Spolupráce v reálném čase
Relace založené na protokolu WebSocket umožňují více členům týmu upravovat stejnou myšlenkovou mapu současně, přičemž se změny okamžitě zobrazují všem, kteří jsou připojeni k mapě.
Nesdílení účtu
Sdílejte myšlenkovou mapu pomocí odkazu nebo QR kódu s oprávněními pouze pro zobrazení nebo pro úpravy – hosté se mohou připojit bez vytvoření účtu nebo přihlášení.
Propracované přizpůsobení uzlů
Přidejte obrázky, ikony, barvy, styly písma a hypertextové odkazy k uzlům a proměňte ploché osnovy ve vizuálně strukturované diagramy vhodné pro prezentace.
Import a Export
Přesouvejte myšlenkové mapy do a z TeamMapperu pomocí formátů JSON, Mermaid, SVG, PDF nebo PNG pro sdílení se zúčastněnými stranami nebo archivaci offline.
Výchozí nastavení šetrná k GDPR
Myšlenkové mapy jsou automaticky smazány po konfigurovatelné době uchování (ve výchozím nastavení 30 dní), což pomáhá týmům splňovat požadavky na ochranu soukromí bez nutnosti ručního čištění.
Zpět a zkratky
Úplná historie vrácení/opakování a komplexní sada klávesových zkratek zajišťuje rychlost editoru pro pokročilé uživatele, kteří vytvářejí velké nebo hluboce vnořené myšlenkové mapy.
Proč provozovat TeamMapper u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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